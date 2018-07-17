Перед поездкой за границу белорусские медики рекомендуют привиться против кори

Новости Беларуси. Санэпидемслужба Минска рекомендует привиться против кори при планировании поездок за границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет, главным образом, о странах, где регистрировались случаи заболеваний: Украина, Польша, Молдова, Румыния. По информации Европейского центра по контролю и профилактике, ситуация по кори в европейском регионе все еще остается неблагополучной.

Напомним, в Украине с начала 2018 года от кори умерли 12 человек, в том числе 8 детей. Всего же было зарегистрировано 23 тысячи 131 случай заражения. Проведенная работа в отношении белорусов, находившихся в контакте с заболевшими, позволили не допустить распространения инфекции в нашей стране.