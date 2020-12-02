«Смотрим на упругость в зависимости от позы для сна». Как выбрать ортопедическую подушку

Восьмичасовой сон, рацион питания, состояние здоровья – все это влияет на качество сна. Некомфортная подушка может доставить лишь неудобства и отдохнуть ночью не получится. Хорошая подушка – ключ к полноценному сну, но выбрать лучшую – непростая задача. Выбирать подушку необходимо исходя из позы, в которой вы спите.

Артемий Боровицкий, врач травматолог-ортопед медицинского центра «Кравира»:

Если человек спит на спине, то подушка должна быть с жесткой набивкой и валик анатомический, который идет под шейный сгиб, должен быть не сильно высокий. Если человек предпочитает спать на боку, то материал набивки тоже должен быть жестким, а валик должен быть более высоким, потому что, естественно, увеличивается высота изгиба.

Ортопедическая подушка – аксессуар лечебно-профилактический, он назначается пациентам, у которых есть проблемы. Это остеохондроз, врожденные аномалии развития, последствия травм либо наличие свежих. Артемий Боровицкий:

При подборе надо смотреть на ширину надплечий у человека, в зависимости от этого идет подбор подушки.

При выборе ортопедической подушки, если человек спит на боку, то необходимо измерить расстояние от края надплечья до начала шеи и добавить 2 сантиметра. Это та высота валика, которая должна быть использована, так как когда мы ложимся на стандартный матрас – он проседает на пару сантиметров. Артемий Боровицкий:

В чем заключаются функции ортопедической подушки? Это разгрузка мышц. Когда человек лежит в определенной позе на обычной подушке, появляются неестественные сгибы в позвоночнике: в шейном и в верхнем грудном отделе.

Упругость подушки зависит от наполнителя. Чаще всего, используются синтетические материалы, они обладают средней либо высокой жесткостью. Пользуются популярностью и органические набивки, например, гречневая шелуха, такой наполнитель более мягкий.

Артемий Боровицкий:

Мы смотрим на упругость подушки в зависимости от позы для сна. Если, например, человек предпочитает спать на животе, он берет жесткую подушку, то валик будет давить на шею, и человек не будет чувствовать комфорта.

Нельзя пойти в магазин и схватить первую попавшуюся подушку, лучше ее посмотреть и измерить, так она будет выполнять свою функцию. Екатерина Аверьянова, директор магазина подушек:

Все подбирается уже исходя из клиента: мы его кладем на матрас, подбираем жесткость, на которой он спит дома, и уже исходя из его предпочтений, высоты и размера плеча подбирается подушка.

Правильная подушка должна поддерживать естественный изгиб позвоночника, нейтральное положение головы и шеи. Лучше ориентироваться на собственные ощущения и предпочтения, будь то классическая подушка или ортопедическая.