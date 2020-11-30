Какие основные причины холодовой аллергии и что при ней делать

Может ли у человека появиться аллергия на холод? Оказывается, и такое бывает. Если даже от легкого переохлаждения у вас появляются высыпания, зуд или отечность на открытых участках тела, скорее всего, это холодовая аллергия. При низких температурах происходит естественный выброс гистамина в большом количестве. Ольга Громада, врач-аллерголог:

Эта реакция связана с повышенной чувствительностью организма к холодовому воздействию. Иногда такая ситуация может случиться при общем переохлаждении организма, температура ниже 26 градусов по Цельсию. Если у пациента появились симптомы во время холодной поры года, это не значит, что симптомы будут отсутствовать на протяжении теплого времени, потому что при посещении бассейна или открытых водоемов, связанных с переохлаждением организма, будут появляться те же симптомы.

Мы проводим практически так называемый онкопоиск. Мы ищем те симптомы и те сопутствующие патологии, которые могут привести к этому состоянию. Очень часто у пациентов с аллергией на холод может быть повреждена иммунная система. Это связано с тем, что могут быть источники хронической инфекции, банально кариозный зуб, незалеченные стоматологические проблемы могут привести к развитию холодовой аллергии.

Самая распространенная причина холодовой аллергии – наследственность. Если у вас есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям или бронхиальной астме, риск возникновения заболевания сильно увеличивается. Ольга Громада:

Основной тест, которым руководствуется врач-аллерголог у себя на приеме, это банальная экспозиционная холодовая проба, которая проводится на наружной поверхности предплечья при помощи кубика льда. Кубик льда наносится на предплечье в течение пяти минут, затем он снимается и мы следим за реакцией в течение 15-20 минут, пациент находится в аллергокабинете. И подтверждением результата является то, что соприкосновение с холодным кубиком льда возникает отек, покраснение и, возможно, уртикарные высыпания.

Зачастую аллергия появляется внезапно. Важно не игнорировать первые симптомы, чтобы не спровоцировать развитие серьезных последствий и осложнений. Ольга Громада:

Если появляются симптомы, нужно подобрать лечение, которое будет облегчать течение самого заболевания. Классическая холодовая аллергия после контакта с аллергеном исчезает самостоятельно даже без приема лекарственных препаратов, после согревания организма. Но при повторном попадании в ситуацию с переохлаждением симптомы будут возвращаться. Возможно, доктор вам подберет специальный колд-крем – это формула, которая будет защищать кожные покровы от переохлаждения. Конечно, 100 % результата они не будут давать, но облегчать течение заболевания, уменьшать болезненность, зуд, возможно, будут.