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«Лучше выбрать головной убор из натуральных материалов». Что делать при электризации волос

30 ноября 2020 13:19
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С наступлением холодов становится актуальной проблема электризации волос. Прежде всего это беспокоит обладательниц поврежденного и истонченного волоса. Разбиремся, что можно сделать, чтобы уменьшить статику волос и не быть похожим после каждого расчесывания на распустившийся одуванчик.

«Лучше выбрать головной убор из натуральных материалов». Что делать при электризации волос -1

Катерина Никитина, нутрициолог, трихолог:
Самое простое и эффективное – увлажнить воздух в помещении, где вы живете. Можно это сделать увлажнителем или ионизатором. Самое простое: вам в этом поможет аквариум или просто развешенное влажное полотенце на батарее. 

«Лучше выбрать головной убор из натуральных материалов». Что делать при электризации волос -4

Электростатика имеет отношение не только к неправильному домашнему уходу или некачественной окраске волоса. Искать проблему можно в организме, в недостатке витаминов, микро- и макронутриентов.

Катерина Никитина:
Омега-3 – придаст блеск нашему волосу. Органическая сера поможет выработать коллаген вашему организму и наполнит волос изнутри. Белок – очень важная составляющая для волоса. Взять мы его можем из продуктов питания или питательных коктейлей. Кремний тоже поможет нашим волосам, он сделает волосы эластичными. К тому же кремний – великий помощник в усвоении минералов.

«Лучше выбрать головной убор из натуральных материалов». Что делать при электризации волос -7

Также причиной электризации может быть одежда. Важно в осенне-зимний период отказаться от вещей из синтетики, в том числе головных уборов.

Рената Нескреба, арт-директор студии красоты:
Очень важно уделить внимание выбору головного убора, т. к. синтетические ткани усиливают трение волос, волосы начинают сильнее электризоваться. Поэтому лучше выбрать головной убор именно из натуральных материалов.

«Лучше выбрать головной убор из натуральных материалов». Что делать при электризации волос -10

Кстати, любительницам укладки и фена не стоит пренебрегать термозащитой для волос. Он также влияет на структуру волоса, приводит к сухости и ломкости.

Рената Нескреба:
Также фен приводит к чрезмерному иссушению гидролипидного слоя, который отвечает за защиту и снижение статики волос. Если сильно электризуются волосы в осенне-зимний период, я рекомендую сменить уходовые средства на более увлажняющие, в составе которых могут быть протеины, силиконы, а также липидные коктейли.

«Лучше выбрать головной убор из натуральных материалов». Что делать при электризации волос -13

Для того, чтобы снизить статику волос, парикмахеры рекомендуют использовать расчески и брашинги из щетины кабана, а непосредственно сама расческа должна состоять из натурального дерева. Менять натуральные расчески нужно каждые 6-10 месяцев. Очищать – каждую неделю, для этого можно использовать обычный мыльный раствор.

# Здоровье # Здоровье # Катерина Никитина # Рената Нескреба # Юлия Пашкевич # Фотофакт # Красота

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