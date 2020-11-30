«Лучше выбрать головной убор из натуральных материалов». Что делать при электризации волос
С наступлением холодов становится актуальной проблема электризации волос. Прежде всего это беспокоит обладательниц поврежденного и истонченного волоса. Разбиремся, что можно сделать, чтобы уменьшить статику волос и не быть похожим после каждого расчесывания на распустившийся одуванчик.
Катерина Никитина, нутрициолог, трихолог:
Самое простое и эффективное – увлажнить воздух в помещении, где вы живете. Можно это сделать увлажнителем или ионизатором. Самое простое: вам в этом поможет аквариум или просто развешенное влажное полотенце на батарее.
Электростатика имеет отношение не только к неправильному домашнему уходу или некачественной окраске волоса. Искать проблему можно в организме, в недостатке витаминов, микро- и макронутриентов.
Катерина Никитина:
Омега-3 – придаст блеск нашему волосу. Органическая сера поможет выработать коллаген вашему организму и наполнит волос изнутри. Белок – очень важная составляющая для волоса. Взять мы его можем из продуктов питания или питательных коктейлей. Кремний тоже поможет нашим волосам, он сделает волосы эластичными. К тому же кремний – великий помощник в усвоении минералов.
Также причиной электризации может быть одежда. Важно в осенне-зимний период отказаться от вещей из синтетики, в том числе головных уборов.
Рената Нескреба, арт-директор студии красоты:
Очень важно уделить внимание выбору головного убора, т. к. синтетические ткани усиливают трение волос, волосы начинают сильнее электризоваться. Поэтому лучше выбрать головной убор именно из натуральных материалов.
Кстати, любительницам укладки и фена не стоит пренебрегать термозащитой для волос. Он также влияет на структуру волоса, приводит к сухости и ломкости.
Рената Нескреба:
Также фен приводит к чрезмерному иссушению гидролипидного слоя, который отвечает за защиту и снижение статики волос. Если сильно электризуются волосы в осенне-зимний период, я рекомендую сменить уходовые средства на более увлажняющие, в составе которых могут быть протеины, силиконы, а также липидные коктейли.
Для того, чтобы снизить статику волос, парикмахеры рекомендуют использовать расчески и брашинги из щетины кабана, а непосредственно сама расческа должна состоять из натурального дерева. Менять натуральные расчески нужно каждые 6-10 месяцев. Очищать – каждую неделю, для этого можно использовать обычный мыльный раствор.