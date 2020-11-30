«Лучше выбрать головной убор из натуральных материалов». Что делать при электризации волос

С наступлением холодов становится актуальной проблема электризации волос. Прежде всего это беспокоит обладательниц поврежденного и истонченного волоса. Разбиремся, что можно сделать, чтобы уменьшить статику волос и не быть похожим после каждого расчесывания на распустившийся одуванчик.

Катерина Никитина, нутрициолог, трихолог:

Самое простое и эффективное – увлажнить воздух в помещении, где вы живете. Можно это сделать увлажнителем или ионизатором. Самое простое: вам в этом поможет аквариум или просто развешенное влажное полотенце на батарее.

Электростатика имеет отношение не только к неправильному домашнему уходу или некачественной окраске волоса. Искать проблему можно в организме, в недостатке витаминов, микро- и макронутриентов. Катерина Никитина:

Омега-3 – придаст блеск нашему волосу. Органическая сера поможет выработать коллаген вашему организму и наполнит волос изнутри. Белок – очень важная составляющая для волоса. Взять мы его можем из продуктов питания или питательных коктейлей. Кремний тоже поможет нашим волосам, он сделает волосы эластичными. К тому же кремний – великий помощник в усвоении минералов.

Также причиной электризации может быть одежда. Важно в осенне-зимний период отказаться от вещей из синтетики, в том числе головных уборов. Рената Нескреба, арт-директор студии красоты:

Очень важно уделить внимание выбору головного убора, т. к. синтетические ткани усиливают трение волос, волосы начинают сильнее электризоваться. Поэтому лучше выбрать головной убор именно из натуральных материалов.

Кстати, любительницам укладки и фена не стоит пренебрегать термозащитой для волос. Он также влияет на структуру волоса, приводит к сухости и ломкости. Рената Нескреба:

Также фен приводит к чрезмерному иссушению гидролипидного слоя, который отвечает за защиту и снижение статики волос. Если сильно электризуются волосы в осенне-зимний период, я рекомендую сменить уходовые средства на более увлажняющие, в составе которых могут быть протеины, силиконы, а также липидные коктейли.