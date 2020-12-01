Как выбрать идеальное средство для кожи? Объясняет косметолог

Очищение – это ключевой этап на пути к красивой коже. Ежедневно на ней остаются следы пыли и грязи, которые мешают кислородному обмену, забивают поры и провоцируют воспаления. Алла Скварчевская, косметолог-эстетист:

Правильное очищение – это первый шаг в уходе за кожей, ведь какие бы чудодейственные крема вы ни использовали, для того, чтобы активные компоненты упали по назначению, сначала нужно очистить эпидермис.

Когда дело доходит до выбора средства для очищения – глаза разбегаются: гели, пенки, лосьоны, скрабы, муссы. Что же выбрать и чем отличаются различные очищающие средства? Алла Скварчевская:

Пенка. В хорошей пенке должны присутствовать компоненты, которые обеспечивают мягкое очищение и не нарушает pH-баланс. Эти средства с приятной текстурой больше подходят для сухой и чувствительной кожи.

Гели предназначены для жирной и комбинированной кожи, такие средства глубоко очищают поры, удаляют кожное сало и обеспечивают матирующий эффект. Алла Скварчевская:

Молочко. Несмотря на нежную текстуру, молочко хорошо удаляет грязь и даже подходит для чувствительной и сухой кожи.

Мицеллярную воду считают универсальным средством, в ней нет щелочи и мыла, не пересушивает кожу и бережно очищает. Главное не забывать: мицеллярную воду всегда надо смывать. Двухфазная жидкость и гидрофильное масло как средства очищения понравятся любительницам стойкого макияжа. Каких компонентов в составе очищающих средств необходимо избегать? Алла Скварчевская:

Обращайте внимание, что под строгим запретом в ваших составах не должны быть сульфаты, агрессивные ПАВы и минеральные масла.

Как выбрать средство по своему типу кожи? Алла Скварчевская:

Для сухой и нормальной кожи подойдут средства с увлажняющими компонентами и растительными маслами в составах, чтобы смягчать и напитать кожу, а также предотвратить ощущение шелушения после умывания. Наиболее подходящее средство – это молочко, пенка, двухфазное средство, очищающий гель с мягкими ПАВами.

Для комбинированной кожи очень важно соблюдать баланс: увлажнять сухие зоны и обезжиривать Т-образные. Для снятия макияжа подойдут мицеллярная вода или двухфазное средство, а для более глубокого очищения – гель или пенка. Алла Скварчевская:

А вот для проблемной кожи, склонной к воспалениям, подойдут средства с противовоспалительными и успокаивающими компонентами. Гель, на самом деле, это настоящий маст-хэв для жирной кожи.

Наиболее эффективен будет тот, в состав которого входят кислоты, которые деликатно очищают омертвевшие частички кожи и цинк, который предотвращает появление воспалений.