«Сменить одежду, причесаться и принять душ». Что делать, чтобы не было cезонной аллергии?

Весна – это не только обилие яркого солнца, чистого воздуха, благоухание цветов, зелени, но и время сезонной аллергии, так называемого поллиноза. Это заболевание назвали уже пандемией XXI века. Как бороться с недугом?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – врач-аллерголог УЗ «34 Центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. Минска» – Ольга Громада.

Что делать, чтобы не было cезонной аллергии?

Ольга Громада, врач-аллерголог УЗ «34 Центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. Минска»:

Самое важное мероприятие – люминационное. Если нет контакта с аллергеном, то и нет клинических проявлений. Если вы знаете свой период цветения, можете прогнозировать свой будущий отпуск на этот период времени и, действительно, уезжать.

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Если такой возможности нет, то нужно соблюдать обычные правила: не выходить на улицу во время, когда концентрация пыльцы будет наиболее высокой. Это дневное время, преимущественно утреннее. Это время, когда сильный ветер, когда яркое солнце, пыление не более интенсивное.