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«Сменить одежду, причесаться и принять душ». Что делать, чтобы не было cезонной аллергии?

19 апреля 2019 10:32
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Весна – это не только обилие яркого солнца, чистого воздуха, благоухание цветов, зелени, но и время сезонной аллергии, так называемого поллиноза. Это заболевание назвали уже пандемией XXI века. Как бороться с недугом?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – врач-аллерголог УЗ «34 Центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. Минска» – Ольга Громада.

Что делать, чтобы не было cезонной аллергии?

Ольга Громада, врач-аллерголог УЗ «34 Центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. Минска»:
Самое важное мероприятие – люминационное. Если нет контакта с аллергеном, то и нет клинических проявлений. Если вы знаете свой период цветения, можете прогнозировать свой будущий отпуск на этот период времени и, действительно, уезжать.

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Если такой возможности нет, то нужно соблюдать обычные правила: не выходить на улицу во время, когда концентрация пыльцы будет наиболее высокой. Это дневное время, преимущественно утреннее. Это время, когда сильный ветер, когда яркое солнце, пыление не более интенсивное.

«Сменить одежду, причесаться и принять душ». Что делать, чтобы не было cезонной аллергии? -1

Существует ряд мер, когда необходимо соблюдать пациентам, у которых есть аллергия на пыльцу. Например, использовать защитные средства. Сейчас существуют доступные средства в виде фильтра для носа, которые имеют форму мембраны и подстраиваются под размер ваших носовых ходов.

«Сменить одежду, причесаться и принять душ». Что делать, чтобы не было cезонной аллергии? -4

«Сменить одежду, причесаться и принять душ». Что делать, чтобы не было cезонной аллергии? -6

Возможно ношение обычной медицинской маски, если у вас чувство стеснения.

«Сменить одежду, причесаться и принять душ». Что делать, чтобы не было cезонной аллергии? -9

При приходе домой надо сменить одежду, причесаться и принять душ. Возможно использование фильтров для помещений, это так называемые чистки воздуха, поскольку они увлажняют воздух, они за счёт приточно вытяжного механизма будут очищать воздух от зёрен пыльцы.

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# Здоровье # Здоровье # Ольга Громада # Фотофакт

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