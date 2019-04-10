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«Это решение инновационное». В районных больницах Беларуси внедрят онлайн-консультации

10 апреля 2019 17:50
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Новости Беларуси. В Беларуси внедрят возможность онлайн-консультаций в районных больницах. Об этом сообщили в Минздраве.

Речь идет о сложных случаях, требующих совета узкого специалиста из области или Минска. Медики смогут уточнить диагноз по видеосвязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение уже используется в областных учреждениях здравоохранения, а также в РНПЦ.

«Это решение инновационное». В районных больницах Беларуси внедрят онлайн-консультации-1

«Это решение инновационное». В районных больницах Беларуси внедрят онлайн-консультации-3

Напомним, сервис – один из этапов проекта по цифровизации здравоохранения. Он предполагает, среди прочего, выдачу единой электронной медкарты, а завершится к 2022 году.

«Это решение инновационное». В районных больницах Беларуси внедрят онлайн-консультации-6

Сергей Новиков, заместитель директора РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения:
Это решение инновационное. Это решение связано с организацией онлайн-консультаций. Это решение на сегодняшний день реализовано. Сегодня подключено 17 учреждений здравоохранения. Это позволяет сократить время реагирования от момента заболевания пациента до момента принятия решения о схемах и методах лечения. Это сегодня самое важное – сократить время на принятие решения.

Добавим, выставка «ТИБО-2019» собрала более 100 компаний-экспонентов из 15 стран. Здесь представлены новейшие разработки в сфере связи и коммуникации.

Интригой форума станет интернет-премия. На конкурс подано почти 500 заявок. Победители станут известны 11 апреля.

«Это решение инновационное». В районных больницах Беларуси внедрят онлайн-консультации-9

«Это решение инновационное». В районных больницах Беларуси внедрят онлайн-консультации-11

# Государственная политика в области здравоохранения # Здоровье # Сергей Новиков # Фотофакт

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