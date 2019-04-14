Прямой эфир

«Показатели очень высокие»: восстановление после инсульта возможно с помощью Teslasuit

14 апреля 2019 19:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский тесла-костюм придется кстати и космонавту, и пациенту для реабилитации. Стимулирует атрофированные мышцы, восстанавливает работоспособность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Показатели очень высокие»: восстановление после инсульта возможно с помощью Teslasuit-1

Дмитрий Михальчук, сооснователь «Teslasuit»:
Работаем с центром реабилитации постинсультной. Часть тела, естественно, парализуется. И если рано начать стимулировать активность мозга и нейроны, они стимулируются постоянно и регенерируются. Показатели очень высокие, кстати, по восстановлению.

«Показатели очень высокие»: восстановление после инсульта возможно с помощью Teslasuit-4

«Показатели очень высокие»: восстановление после инсульта возможно с помощью Teslasuit-6

«Показатели очень высокие»: восстановление после инсульта возможно с помощью Teslasuit-8

# It-технологии # Здоровье # Дмитрий Михальчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это решение инновационное». В районных больницах Беларуси внедрят онлайн-консультации
10 апреля 2019 17:50

«Это решение инновационное». В районных больницах Беларуси внедрят онлайн-консультации

Какие наушники считаются самыми вредными?
10 апреля 2019 09:08

Какие наушники считаются самыми вредными?

«Адская бомба, когда в один коктейль вмещаются и пончики, и зефиры, и какие-то глазури». Диетолог о фрикшейках
09 апреля 2019 08:36

«Адская бомба, когда в один коктейль вмещаются и пончики, и зефиры, и какие-то глазури». Диетолог о фрикшейках