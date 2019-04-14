«Показатели очень высокие»: восстановление после инсульта возможно с помощью Teslasuit

Новости Беларуси. Белорусский тесла-костюм придется кстати и космонавту, и пациенту для реабилитации. Стимулирует атрофированные мышцы, восстанавливает работоспособность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Михальчук, сооснователь «Teslasuit»:

Работаем с центром реабилитации постинсультной. Часть тела, естественно, парализуется. И если рано начать стимулировать активность мозга и нейроны, они стимулируются постоянно и регенерируются. Показатели очень высокие, кстати, по восстановлению.