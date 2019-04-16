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«Может быть летальный исход». Чем опасна шаурма?

16 апреля 2019 08:03
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Множество вкусных и сытных блюд в европейской кухне пришли с Востока. К таким путешественникам относится и шаурма. Рецепт лаваша с обжаренным мясом в 1972 году придумал Кадыр Нурман. Источником вдохновения для турка стало национальное блюдо – кебаб. Так, с лёгкой руки предприимчивого повара, который умудрился построить целую империю, шаурма появилась и на белорусских прилавках.

«Может быть летальный исход». Чем опасна шаурма?-1

Марта Марудова, диетолог:
Если мы разберём классический состав шаурмы – это мясо, овощи, зелень, бездрожжевой лаваш, то плохого здесь нет абсолютно ничего.

«Может быть летальный исход». Чем опасна шаурма?-4

Белорусские точки быстрого питания без стеснения модернизировали восточный рецепт. В изначально полезном блюде появились ингредиенты, которые по праву можно назвать главными спонсорами гастрита и ожирения. Врачи утверждают: даже абсолютно здоровому человеку вводить в свой рацион такую пищу нужно с осторожностью. Но есть группы пациентов, которым, вообще, следует отказаться от шаурмы.

Марта Марудова:
Если мы берём современную шаурму, где добавлен майонез, где зачастую сомнительного качества жирное мясо, где добавляют картофель фри, чтобы мяса было меньше, в целях экономии, то, конечно, такая шаурма имеет высокую калорийность, маленькую пользу, небольшое насыщение и какое-то временное утоление голода без какой-то пользы. Конечно, людям, которые следят за своей фигурой, как бы мы не хотели, шаурма – это высококалорийный продукт, поэтому с ней нужно быть крайне осторожным.

«Может быть летальный исход». Чем опасна шаурма?-7

Шаурменные разбросаны по всей Беларуси. Но наибольшая концентрация таких кафе, конечно же, на рынках. Увы, иногда в этих заведениях пренебрегают санитарными гигиеническими нормами.

Марта Марудова:
Мясо должно быть исключительно свежим, все продукты, которые там используются, должны быть хорошо вымыты, быть свежайшими, новейшими, и к ним не должно быть никаких претензий ни по вкусу, ни по внешнему виду. Когда мы покупаем шаурму на улице, где-то в магазине или в каком-то ресторане, то любые подозрения на несвежесть, на то, что что-то не так, должно нас насторожить и от покупки следует отказаться.

«Может быть летальный исход». Чем опасна шаурма?-10

Доктора настаивают: уличные забегаловки были и остаются бессменными поставщиками пациентов инфекционных больниц и хирургических отделений.

Марта Марудова:
Последствия могут быть катастрофические, вплоть до того, что одну съеденную шаурму, заболевания, которые она за собой потянет, можно будет лечить всю оставшуюся жизнь. Пищевые отравления, которые могут привести к обезвоживанию организма, если это, например, маленький ребёнок, и несвоевременно оказанная медицинская помощь, это может быть летальный исход.

«Может быть летальный исход». Чем опасна шаурма?-13

Чтобы разнообразить свой рацион и сохранить здоровье, лучший вариант – освоить азы приготовления шаурмы в домашних условиях. Лаваш можно заменить на рисовую бумагу – она не калорийна и её не нужно жарить. Овощи и фрукты – главный источник витаминов и минералов. А добавить пресному свертку яркий вкус поможет нежирное мясо и натуральные приправы.

«Может быть летальный исход». Чем опасна шаурма?-16

# Здоровое питание # Здоровье # Марта Марудова # Фотофакт # Здоровье

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