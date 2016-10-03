Сливочное масло повышает иммунитет и помогает противостоять инфекциям!

Есть продукты, которые традиционно относят к вредным, рекомендуют исключить из нашего рациона или заменить, но так ли уж однозначно они вредны?

Сливочной масло. Что нам известно? Что сливочное масло, как и любой животный жир, может повышать уровень холестерина в крови и тем самым вести к появлению атеросклероза, а он, в свою очередь, приводит к болезням сердца и сосудов.

А на прилавках сейчас можно увидеть не только масло, но и так называемые спреды (жировой продукт) с низким содержанием жиров и маргарины.

На самом деле жирные кислоты, содержащиеся в сливочном масле, необходимы нашему организму для строительства клеточных мембран, а нервной системе они очень нужны, потому что в них есть фосфолипиды, которые тоже содержатся в маслах.

Особого уважения этот продукт удостоен за жирорастворимые витамины. Такие как: А, D, E и бета-каротин. Они присутствуют в сливочном масле, хорошо усвояемой для человека форме.

Витамин А работает на благо коже и вашего зрения. Витамин D – на рост и регенерацию костной ткани. А витамин Е – неспроста называют «витамином красоты и долголетия». Он известный антиоксидант.

Инфаркты и инсульты бывают не только у людей с повышенным холестерином, но и у строгих вегетарианцев, никогда не пробовавших мясной или молочной пищи, в том числе и масло.

Что касается марганинов и спредов, они богаты трансизомерами жирных кислот, а те, в свою очередь, снижают содержание в крови липидов – веществ, препятствующих отложению холестерина.

Проще говоря, маргарин, не содержащий холестерин, может спровоцировать его отложение в сосудах.