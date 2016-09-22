Как укрепить иммунитет осенью: народные средства и методы профилактики гриппа

Все мы знаем: укрепление иммунитета в осенний период – необходимая мера, ведь именно в это время года он существенно сдает позиции. Помимо недостатка солнечных дней и перепадов температур, состояние иммунной системы нарушают переживания и стрессы, частое применение антибиотиков, плохая экология, затяжное сидение у экранов телевизоров и компьютеров, отсутствие физических нагрузок. Зная «врага в лицо», можно детально разработать стратегию укрепления иммунитета.

В осенний период будут полезны и следующие продукты:

Чеснок. Давно известен своими бактерицидными свойствами, но он так же иммуностимулирующий, противовоспалительный, противоопухолевый, борется с стрессом и чистит печень.

Лимон. Благодаря высокой концентрации витамина С в лимонах, поддерживается иммунная защита. Съедайте по дольке лимона ежедневно.

Мёд. Отличное средство от многих бед.

Имбирь. Целебные свойства корня имбиря известны со времен древнего Китая. Употребляя сок имбиря, вы забудете о простуде.

Забыть о простуде помогут и активные физические нагрузки. Даже обычная ходьба или прогулки на свежем воздухе могут заметно усилить иммунную систему. А вот самым надежным методом профилактики гриппа, по мнению специалистов, является вакцинация.

Наличие показаний или противопоказаний для этой процедуры должен определить ваш лечащий врач.

Эффект от вакцинации во много раз возрастает, если вы ее проводите ежегодно на протяжении нескольких лет. Берегите себя и своих близких!