Почему жирные молочные продукты полезнее, чем обезжиренные?

Современная индустрия питания способна превратить диетический продукт что угодно: будь то творожок или сладкая газировка. Но красочная упаковка умело скрывает истинную сущность и немалый вред обезжиренных продуктов.

Нулевое содержание жира, о чем гордо заявляют производители некоторых продуктов, первый факт, который вызывает большие сомнения.

Практически все продукты содержат жиры, пусть и в минимальных количествах. Многие часто заблуждаются в том, что низкое содержание жира делает еду полезной. Однако именно по этой причине она утрачивает насыщенный вкус. А компенсируется это с помощью усилителей вкуса, ароматизаторов, стабилизаторов, сахарозаменителей, которые добавляются в продукт.

Распространен и миф, что обезжиренные продукты хорошо насыщают организм и «притупляют» чувства голода. В действительности, они ещё сильнее разжигают его, заставляя потреблять их снова и снова. К тому же, здесь начинает работать опасное заблуждение: чем меньше калорий в продукте, тем больше его можно есть.

Обезжиренные продукты насыщены углеводами, именно поэтому при низком содержании жиров, многие диетические молочные продукты практически не уступают в энергетической ценности обычным аналогам. А поскольку углеводы усваиваются быстро, в скором времени ваш организм опять потребует новой порции еды. В итоге количество потребляемых калорий растёт вместе с лишними килограммами.

Например, калорийность обезжиренного йогурта может не превышать 60-70 калорий, но из-за недостатка жиров, продукт теряет правильную текстуру, и чтобы её вернуть, многие производители «накачивают» его стабилизаторами и прочими добавками.

Многие девушки едят обезжиренный творог с ягодами или фруктами, рассчитывая не только на похудение, но и на эффект омоложения. Но витамины А и Е жирорастворимые и без жиров они не усвоятся.

Кисломолочная продукция очень полезна для укрепления волос и красивого тона кожи. Если в ней нет жиров, – волосы становятся ломкими, а кожа становится сухой и склонна к шелушению.