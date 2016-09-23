Как сохранить хороший слух: причины ухудшения?

Была бы наша жизнь такой прекрасной без звуков?

К сожалению, статистика показывает, что после 60-ти лет каждый третий человек страдает нарушением слуха. Существует два типа снижения слуха: обратимое и необратимое. Если первое легко корректируется медикаментозно либо хирургически, то второе – требует особенного подхода. К сожалению, накапливаемый генетический груз приводит к тому, что даже у здоровых родителей появляются дети с врождённой тугоухостью.

После рождения малыша мамам следует быть очень внимательными. Секреторный отит – коварное заболевание. Он протекает практически безболезненно и приводит к стойкому снижению слуха.

В группе риска находятся люди, работающие на предприятиях с уровнем шума выше 85-ти дцбел. Пренебрегать берушами им ни в коем случае не стоит. Кроме того, ухудшению слуха способствуют вредные привычки, повышенный индекс массы тела и некорректируемая артериальная гипертензия.

Большинство из нас – жители мегаполиса. Шумовую нагрузку города мы нередко отягощаем использованием наушников. Особенно вредны маленькие вкладные.

Если использования наушников не избежать, отдайте предпочтение, так называемым, мониторинговым, закрытого типа.

Бытует мнение, что задуматься об использовании слухового аппарата следует лишь тогда, когда человек совершенно ничего не слышит. Медики утверждают, что это слишком поздно. Обращаться к специалисту необходимо сразу же, после возникновения небольших затруднений.

Сберечь слух поможет внимательное отношение к себе и здоровый образ жизни. Не забывайте и о правильной гигиене уха.

Если среди Ваших родственников есть человек, который вслушивается, теряется, отвечает невпопад, кивает, но не разбирает слов – отведите его к специалисту. Современная медицина доказывает: старческие изменения мышления и памяти прогрессируют гораздо быстрее при наличии снижения слуха.