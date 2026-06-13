Скрип, который уничтожает вашу улыбку! Все о скрытой опасности бруксизма

Скрип, скрежет и стискивание – эти звуки могут быть признаком того, что вы боретесь с бруксизмом. Это не просто вредная привычка, а настоящее расстройство, которое может незаметно подтачивать ваше здоровье.

Наталья Грицкевич, стоматолог-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Бруксизм – это чрезмерно сильное сжатие зубов и скрежетание зубами. Чаще всего это заболевание проявляется ночью, когда человек не контролирует себя, и он с силой сжимает челюсти, вызывая боли в мышцах, а также повышенную стираемость зубов. Чаще всего бруксизм возникает как ответ на сильный стресс, либо это может быть вызвано неправильным прикусом, либо неправильным изготовлением пломб и коронок. Бруксизм – это не просто неприятный звук. Его последствия могут быть очень серьезными. Постоянное трение зубов друг от друга приводит к стиранию эмали, сколам и трещинам. Ваши зубы, которые должны служить вам всю жизнь, подвергаются разрушительному воздействию.

Наталья Грицкевич:

Бруксизм может проявляться в дневное время. Когда человек очень сильно сконцентрирован либо нервничает, он также может с силой сжимать челюсти. Какие же признаки, по которым пациент может заподозрить у себя наличие бруксизма? Когда пациент просыпается, утром с сильными головными болями, болями в височно-нижнечелюстном суставе, в жевательных мышцах, либо наблюдает повышенную стираемость зубов, сколы коронок, пломб. Если вы заметили что-либо подобное у себя, то это может означать, что необходимо обратиться к врачу-неврологу, а также стоматологу. Для лечения бруксизма неврологи используют метод ботулинотерапии, вводя специальные инъекции в жевательные мышцы, чтобы их расслабить.