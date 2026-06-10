В РНПЦ радиационной медицины и экологии человека обучают врачей современным технологиям ИИ

В Гомеле врачи и ученые сели за парты, чтобы научиться применять искусственный интеллект в медицине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсы по освоению нейросетей стартовали на базе Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. Цель – научить сотрудников применять этот инструмент в реальной клинической практике, где скорость обработки информации и точность решений напрямую влияют на здоровье и жизнь пациентов. Для РНПЦ это очередной цифровой шаг. Здесь уже успешно работает собственная медицинская платформа, интегрированная с централизованной информационной системой здравоохранения, а прямо сейчас в учреждении создают мощнейший автоматизированный лабораторный хаб. Как работает этот медицинский центр и чему сегодня учат врачей – расскажет Анна Корольчук.

Уникальный для страны проект, создание лабораторного хаба, сейчас воплощают в жизнь в РНПЦ радиационной медицины и экологии человека. В единый автоматизированный центр поступают биоматериалы со всего региона: из городских поликлиник и медучреждений отдаленных районов. Новая система позволит обрабатывать колоссальные потоки данных в круглосуточном режиме.

Юлия Ярец, заведующая клинико-диагностической лабораторией Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека:

В год мы выполняем более 3,5 миллиона исследований, из которых именно централизованные занимают большую часть – это порядка 2,5 миллиона. Прежде всего это переход на безбумажную технологию назначения анализов. Когда пробирка с биоматериалом снабжается уникальным штрих-кодом, там содержится вся информация о пациенте и те назначения, которые необходимо выполнить. Оборудование оценивает качество пробы. То есть можно ли ее принять к исследованию или нет. Интеллектуальная система выдает результаты сложнейших тестов на гормоны, витамины или онкомаркеры в течение одного рабочего дня. Автоматизация уже свела к минимуму риск человеческой ошибки. Но впереди следующий этап: процесс станет полностью замкнутым, пробирки будут сами перемещаться по конвейеру, а результаты исследований мгновенно отправляются в районы по сети. Появится и аналитический отдел, который поможет с интерпретацией сложных анализов. Государственная лаборатория готовится конкурировать с крупными коммерческими сетями, экономя при этом главное – время пациента – и улучшая качество диагностики. Это лишь один из элементов цифровой экосистемы учреждения.

Анжелика Жарикова, заместитель директора по поликлинической работе Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человек:

Министерством поставлены задачи глобальной цифровой трансформации отрасли на основе центральной информационной системы здравоохранения. Наша информационная система «КМИС-Бел» внесена в реестр медицинских информационных систем именно в Республике Беларусь, интегрирована и активно взаимодействует с Центральной информационной системой здравоохранения. И это уже направлено на создание единого информационного пространства как в рамках Министерства здравоохранения, так и в целом для пациента.