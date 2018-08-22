Напитки сладкий, кислый и синенькое: чем заменить кофе и сколько его можно пить в день

760 миллиардов чашек кофе – столько выпивают во всём мире ежегодно. Больше всего – в скандинавских странах, свидетельствует статистика. Она же гласит и о пугающих фактах в результате злоупотребления кофе: бессонница, проблемы с желудком, сердцем. А ещё – одна чашка кофе выводит две чашки жидкости из организма! Иными словами – сидя дома, а не в пустыне, вы можете столкнуться с диагнозом «обезвоживание».

Людмила Гулевич, врач-терапевт:

Мы начинаем чаще ходить в туалет, тем самым, терять больше жидкости. И вместе с жидкостью мы теряем очень полезные вещества, так называемые электролиты – магний, калий и многие другие. Их дефицит отрицательно сказывается на деятельности нашего организма. Даже смертельную дозу кофеина высчитали – 10 граммов. Это – сто чашек кофе. Конечно, столько, даже если захочешь – не выпьешь. Но сколько же можно? Один из мифов о кофе гласит – не более чашки в день.

Миф №1 На самом деле, врачи рекомендуют ограничиться 2-3 чашками кофе в день – это до 300 миллиграммов кофеина. Такое количество считается безопасным. Миф №2 Ещё один миф – кофе поможет похудеть. Но жир-то кофе не выводит, есть только мочегонный эффект. А резкая потеря жидкости обернётся ещё и целлюлитом. Миф №3 Кофе помогает протрезветь. Это – иллюзия, кратковременная путаница ощущений. Человеку после чашки кофе кажется, что он уже не пьян, хотя, на самом деле, это не так.

Если вы пьёте кофе исключительно, как бодрящий напиток – попробуйте другие. Так, тонизирующим эффектом обладают зелёный чай, гранатовый сок – но только свежевыжатый. Диетологи советуют такой коктейль. Наталья Давыдова, врач-диетолог:

Вам понадобится блендер и 4 компонента: горстка орехов, банан, миндальное или какое-либо другое молоко, и мёд – на целый день заряд бодрости обеспечен.

Или – лимонная вода. Иногда самое простое оказывается самым эффективным. Вам понадобятся стакан воды, сок половинки лимона, ложечка лимонной цедры. Всё перемешали. Мало того, что это – бодрящий напиток, это ещё и профилактика простудных заболеваний. Неожиданный способ заменить кофе – посмотреть на что-нибудь синенькое.