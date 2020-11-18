Ситуация с заболеваемостью выше, чем весной. Владимир Караник рассказал, как себя защитить во время второй волны коронавируса

Новости Беларуси. С 18 ноября в Гродненской области ввели масочный режим во всех районах, а время работы кафе и ресторанов сокращено до 23:00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие меры оправданы, ведь вторая атака COVID-19 оказалась намного серьезней. Если весеннюю волну Гродненская и Могилевская области встречали последними, то сейчас эти регионы первыми приняли удар. Тем не менее, специалисты отмечают, что самое большое число необязательных контактов наблюдается в Минске, где и без того высокая плотность населения. 50 % новых случаев заболевания в стране приходятся на столицу. Как защитить себя и окружающих? Об этом и не только в интервью нашему телеканалу рассказал экс-министр здравоохранения, а ныне губернатор Гродненской области Владимир Караник.

Первая и вторая волна COVID-19. В чем разница? Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Гродненская и Могилевская области первыми начали демонстрировать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В принципе, респираторными вирусными инфекциями. Что следует отметить положительного? Мы уже третью неделю наблюдаем стабильные цифры поступления пациентов с осложнениями коронавирусной инфекции – с пневмонией – в наши стационары. Это сегодня свидетельствует о том, что темп прироста падает. Если эта тенденция сохранится и будет устойчива, можно будет сказать, что Гродненская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусными пневмониями, а это наиболее тяжелая категория пациентов – именно с осложненной коронавирусной инфекцией. Второе – то, что мы регистрируем уже четвертую неделю – у нас стабилизировались цифры в целом заболеваемости респираторно-вирусной инфекцией. Да, цифры выше, чем в прошлом году, но они стабильны. Мы не наблюдаем такого значительного роста, что косвенно тоже может свидетельствовать о стабилизации ситуации. Мы эти данные очень внимательно анализируем, потому что во многом, учитывая, что мы первые, эти данные потом будут использоваться для моделирования и прогнозирования ситуации по остальным регионам.

Если сравнивать первую и вторую волну, в чем проще: сегодня нам не приходится тратить время на организацию производства средств защиты, на налаживание новых каналов поставки средств защиты, лекарств, изделий медназначения, потому что с этим на первом этапе были серьезные проблемы. Да, мы не оставили своих медицинских работников без защиты, но все-таки это требовало очень значительных усилий, потому что были введены ограничительные мероприятия нашими традиционными поставщиками. Поэтому приходилось организовывать новые каналы поставки. За это время была модернизирована система здравоохранения. Было закуплено наркозно-дыхательное оборудование, увеличен парк рентген-диагностического оборудования, созданы запасы как средств индивидуальной защиты, так и медикаментов. Опять же, появилось больше опыта борьбы с этой инфекцией. Были доработаны клинические протоколы, которые позволяют, наверное, более адекватно и более оперативно оказывать медицинскую помощь нашим пациентам.

Коронавирусных пневмоний стало больше Если брать в абсолютных цифрах – да. Ситуация с заболеваемостью у нас выше, чем это было весной. И на сегодняшний момент тут действуют как объективные факторы, что Гродненская область весной вошла уже на спаде заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями. Сейчас мы наблюдаем сезонный подъем этой заболеваемости. Понятно, мы и прогнозировали более высокие цифры.

О ситуации по здравоохранению сегодня Если оценивать ситуацию сейчас, то для оказания помощи пациентам с осложненной коронавирусной инфекцией выделено менее половины имеющегося в области коечного фонда. У нас всегда есть свободные места, то есть проблем с оказанием медицинской помощи этим пациентам нет. Она доступна. Кроме того, данная ситуация позволяет нам ни на минуту не останавливать оказание экстренной, срочной хирургической помощи, кардиологической, онкологической. То есть система здравоохранения функционирует напряженно, но выполняет все свои обязательства перед нашим населением.

О перепрофилировании больниц Надо понимать, что перепрофилирование коечного фонда – это абсолютно плановый процесс. Еще в первую волну были разработаны планы перепрофилирования в зависимости от уровня заболеваемости и количества заболевших. Соответственно, следующие этапы коечного фонда вводятся по мере необходимости для того, чтобы у нас всегда был резерв коек. Во вторую волну нам пришлось дальше пройти в соответствии с разработанными планами, и мы больше используем коек для оказания медицинской помощи, чем это было в первую волну. Но еще раз говорю, что выделенный коечный фонд – это менее половины имеющегося коечного фонда. Если брать по аппаратам искусственной вентиляции легких, то на сегодняшний момент задействованы чуть более 10 % имеющегося парка аппаратов для искусственной вентиляции легких. Кроме того, существенно были расширены возможности респираторной поддержки пациентов, увеличено количество кислородных точек. Сегодня мы не испытаем проблем в этом вопросе.

Призывы к акциям протеста – это биологический терроризм То, с чем стало сложнее работать во вторую волну, – это в первую очередь поведение наших людей. Если в первую был определенный страх, граничащий часто с паникой, часто необоснованной, то сейчас мы видим, что люди, ну, если так сказать, расслабились. Не соблюдается мера социального дистанцирования. Не соблюдается элементарная мера безопасности самим населением. Усилена разъяснительная работа, приняты постановления во всех районах области о введении масочного режима при посещении общественных мест и мест массового скопления людей. Мы проводим действительно очень большую разъяснительную работу. И тоже можно сказать, что последнюю неделю мы отмечаем стабилизацию ситуации: все-таки чаще в магазинах мы видим уже людей в масках, чаще мы видим в общественном транспорте людей в масках, и это, естественно, будет положительно сказываться на эпидемиологической ситуации. Второй, конечно, фактор, который несколько меня расстраивает и даже удивляет, – это призывы, которые идут для того, чтобы действительно собираться во дворах, знакомиться, пить чай, участвовать в массовых мероприятиях. А причем, наверное, наших людей даже не смущает, что польское правительство призывает своих пожилых людей остаться дома и организовывает волонтеров для доставки продуктов и лекарств им на дом. Это то, что мы делали в первую волну и то, что мы делаем сейчас. Наши оппоненты из Польши призывают наших пожилых людей выходить на какие-то марши мудрости. И вот тут возникает ситуация: неужели, скажем так, здоровье наших граждан стоит достижения каких-то политических целей?

То же самое польское правительство, иногда с применением силы, как бы помягче высказать, разгоняет своих женщин по домам для того, чтобы они не участвовали в массовых мероприятиях. Наши оппоненты из той же Польши предлагают выходить на женские марши, тоже самое, подвергая жизни наших женщин опасности. Вот это действительно накладывает свой негативный отпечаток, и мы это видим – подъем заболеваемости у нас все-таки был более резкий, чем в первую волну. Да, нам удалось стабилизировать на более высоких цифрах, чем это было весной. Да, сегодня благодаря предпринимаемым мерам не видим существенного роста. Но снижения заболеваемости мы можем добиться только совместными усилиями, когда мы продолжим проведение противоэпидемических мероприятий, а наши люди все-таки начнут выполнять элементарные меры собственной безопасности и позаботятся о своем здоровье. Как иногда общаемся в медицинской среде, из серии, что в период пандемии призывы массово собираться, знакомиться и общаться – это можно приравнивать к биологическому терроризму, потому что с медицинской точки зрения эти призывы объяснить по-другому, в принципе, невозможно. Поэтому в первую очередь хочу отметить, что система здравоохранения работает в полной мере и обеспечивает доступность медицинской помощи, проведение всех противоэпидемических мероприятий. Но во вторую очередь хочу обратиться к нашим людям с просьбой позаботиться о своем здоровье, потому что только совместными усилиями мы можем преломить ситуацию и выйти на устойчивое снижение заболеваемости как пневмониями, так и коронавирусной инфекцией в целом.