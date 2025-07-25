Евросоюз одобрил пошлины на американские товары в размере 109 млрд долларов

В случае провала переговоров они составят 109 миллиардов долларов и будут введены уже на следующей неделе. Под ограничения попадут авиатехника, автомобили и мясо птицы, соевые бобы, сталь и алюминий. Сообщается, что перед тем как Еврокомиссия предложила список мер странам-членам, были проведены консультации с промышленными предприятиями.