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Евросоюз одобрил пошлины на американские товары в размере 109 млрд долларов

25 июля 2025 06:36
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Евросоюз одобрил ответные пошлины на американские товары, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз одобрил пошлины на американские товары в размере 109 млрд долларов-2

В случае провала переговоров они составят 109 миллиардов долларов и будут введены уже на следующей неделе. Под ограничения попадут авиатехника, автомобили и мясо птицы, соевые бобы, сталь и алюминий. Сообщается, что перед тем как Еврокомиссия предложила список мер странам-членам, были проведены консультации с промышленными предприятиями.

# Международная политика

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