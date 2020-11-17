Как правильно тренироваться дома, чтобы было эффективно? Показывает тренер

Чтобы стать скульптором своего тела, необязательно сломя голову бежать в тренажерный зал. Если соблюдать определенные правила, тренировка дома ничуть не уступает работе в фитнес-клубе. Например, заниматься спортом лучше в полдень и, что важно, после легкого завтрака. Тренировка на голодный желудок не эффективна.

Ирина Барановская, тренер:

Вода очень важна во время занятий. После начала занятий через 5-10 минут делается 1-2 глотка. Нет такого, что вы устали, подошли и залпом стакан воды. Нет, все это понемножку с той целью, чтобы после занятий вы не шли и очень много не пили. После занятий часа полтора как минимум без еды находиться. Домашняя тренировка должна длиться как минимум 30 минут. Начинайте ее с небольшой разминки.

Ирина Барановская:

Нужно наклониться, на согнутых ногах покачаться, растянуть позвоночник.

Можно поприседать, глубокие приседы, очень плавные в разминке.

Мышцы в тонусе – самое время приступить к занятию. Повысит эффективность упражнений спортивный инвентарь, который можно соорудить из подручных средств. Ирина Барановская:

Вот такой мячик, он весит 3 кг, это просто для веса, вы можете использовать все, что угодно, можно в бутылки наливать воду.

Разворачиваем стопы пошире, таз над пятками и мы будем приседать с гантелями или с любой тяжестью, как можно ниже к полу. На выдохе мы опускаемся.

Разнообразит занятие необычными упражнениями тренд в мире фитнеса – резинка. Ирина Барановская:

Сейчас мы будем работать на мышцы рук, на трицепс. Верхняя рука прижата к голове, вторую мы фиксируем неподвижно и мы должны выпрямить полностью локоть. Если вам тяжеловато, вы можете поднять немножко нижнюю руку и ослабить нагрузку. И, наоборот, если вам очень легко, опускайте руку пониже и выпрямляйте локоть до конца.

Всех цветов радуги, прорезиненные, железные. Универсальное, а значит идеальное оборудование для тренировок дома – гантели. Ирина Барановская:

Начиная с килограмма для девушек, не больше 3 кг. И мужчинам, конечно же, можно потяжелее. Вот, например, такие боковые выпады, небольшое скручивание добавляем. Нога как можно дальше назад ставится, колено в пол. На выдохе опускаемся.

Когда основной блок упражнений позади, не забудьте про растяжку. А пока инструктор напоминает: после тренировки мышцы не должны гореть от боли. Начинайте с разумной нагрузки. А если и простое упражнение в тягость, забыть о трудностях поможет громкий бит. Чтобы тренировка принесла не только пользу, но и удовольствие, включите любимую музыку.

Ирина Барановская:

Во-первых, под музыку начинаешь работать в такт – это очень важно, чтобы не замедляться. Во-вторых, это просто какие-то эмоции, эндорфины вырабатываются, гормоны удовольствия. И поэтому я считаю, что под музыку в два раза легче заниматься.