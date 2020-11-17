Какие первые признаки сахарного диабета у детей и как его лечить

По данным Всемирной организации здравоохранения, сахарным диабетом страдает каждый 500-й ребенок и каждый 200-й подросток. При этом заболевание прогрессирует и в ближайшие годы прогнозируется увеличение заболеваемости на 70%. В основном врачам приходится сталкиваться с сахарным диабетом первого типа, или как его называют, инсулинозависимым.

Анна Михно, детский врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Диабет начинается, когда погибают бета-клетки, которые продуцируют инсулин. На этом фоне идет недостаточность инсулина, у ребенка увеличивается уровень сахара в крови. Первоначально симптомы ребенок или родители могут не заметить, но есть признаки, которые обязательно необходимо контролировать. Ребенок много пьет жидкости, потерял в весе. Если ребенок ночью никогда не просыпался, не ходил в туалет или не просил водичку, а делает это первоначально, это уже первый тревожный сигнал. Сухость кожных покровов. У девочек – вульвавагинит, у мальчиков – баланопостит. Высыпания на коже или долго заживающие раны.

Помните, сахарный диабет развивается стремительно, и если вовремя не обратиться к специалисту может наступить диабетическая кома. Основная причина заболевания – наследственность. Родители, болеющие сахарным диабетом, со 100%-ой вероятностью будут иметь детей, которые рано или поздно получат такой же диагноз. Постоянные простудные заболевания и вирусные инфекции в случае осложнений тоже могут спровоцировать диабет.

Анна Михно:

Если у ребенка диагностирован диабет первого типа, доктор назначает лечение – это инсулинотерапия. Сейчас всем детям в нашей республике назначаются аналоговые инсулины короткого, ультракороткого и длительного действия. Инсулинотерапия помогает ребенку находиться в компенсации. Если же ребенок не соблюдает правильное питание, не вводит инсулин, не пользуется глюкометром для определения уровня гликемии в течение суток, тогда может развиваться декомпенсация диабета. Чем выше уровень гликированного гемоглобина, тем быстрее развивается осложнение сахарного диабета. Страдают мелкие сосуды, страдает зрение, почки, мелкие сосуды ног. Ребенок может гулять на улице и не почувствовать, что он поранил ногу, бегал босиком по траве, наступил на стекло, пришел домой, а вся нога в крови – и это можно не почувствовать, нарушается проводимость всех нервных окончаний.

Полное излечение сахарного диабета невозможно. Однако своевременное лечение позволит добиться ремиссии, и ребенок сможет вести полноценный образ жизни. Анна Михно:

Для лечения ребенок использует инсулиновые шприц-ручки с определенным видом инсулина аналогового действия.

Также для лечения может использоваться помповая инсулинотерапия. Но родители должны знать, что помповая инсулинотерапия совсем не заменяет работу родителей и ребенка, необходим более тщательный подсчет хлебных единичек, расчет базального и болюсного инсулина, который настраивается совместно с доктором на все сутки. Ребенок берет помпу, вводит свои показатели хлебных единичек, которые планирует скушать, калькулятор в помпе, который настроен совместно с доктором, показывает, сколько необходимо ввести инсулина сейчас.