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Президент Польши подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

25 июля 2025 06:37
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В Польше решили выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Лидер страны подписал соответствующий закон, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Польши подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин-2

Напомним, ранее польское руководство приняло решение установить противопехотные мины в качестве элемента оборонительных укреплений «Восточный щит» на границе с Россией и Беларусью. При этом планы Польши также поддержали страны Прибалтики и Финляндия. Там тоже собираются отказаться от полного уничтожения всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия и ликвидации минных полей.

# Международная политика

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