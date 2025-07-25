Президент Польши подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

В Польше решили выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Лидер страны подписал соответствующий закон, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ранее польское руководство приняло решение установить противопехотные мины в качестве элемента оборонительных укреплений «Восточный щит» на границе с Россией и Беларусью. При этом планы Польши также поддержали страны Прибалтики и Финляндия. Там тоже собираются отказаться от полного уничтожения всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия и ликвидации минных полей.