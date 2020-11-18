«Источник света должен находиться у правши слева, у левши – справа». Как сохранить зрение школьника

Смотрю в книгу, вижу четкую картинку. Здоровье глаз для школьника – залог комфортного обучения. Восходящая звезда театра «Gipsy Band» семиклассница Инга с пеленок привыкла к гастролям, а значит и к «домашке» на коленках. Но за письменным столом все же задачки решаются быстрее.

Ольга Куценко:

Зрение у Ингуши, конечно же, хорошее – единица. Это ее угол, освещение – это в первую очередь. Удобный стул или удобное кресло, чтобы оно не крутилось, чтобы оно фиксировалось как в крутящем положении, так и по высоте, потому что ручки должны находиться на уровне солнечного сплетения.

Будни юной артистки расписаны по минутам. За книжки Инга берется лишь с наступлением сумерек. Инга Волосюк:

Со школы я прихожу в три часа, после трех я еду на танцы, с танцев я приезжаю чаще всего в шесть вечера, делаю уроки и иногда еще есть репетиции. Если задано много домашнего задания, я делаю паузу после часа работы.

Чтобы не посадить зрение, офтальмологи медицинского центра «Кравира» рекомендуют уделить особое внимание освещению рабочей зоны ребенка. Юлия Отставнова, врач-офтальмолог медицинского центра «Кравира»:

Настольная лампа желательно не галогенная и не люминесцентная, должна быть либо светодиодная, либо обычная лампа накаливания 60 Вт, можно чуть больше 60-100. Затем расстояние – это 30-40 см, меньше нельзя. Самый идеальный вариант – дневной свет. Источник света должен находиться у правши слева, у левши – справа. Помимо местного источника должно быть еще какое-то освещение вокруг.

Если нет предрасположенности к плохому зрению, то на контроль к офтальмологу достаточно прийти один раз в год. Однако первые изменения могут дать о себе знать уже вначале обучения. Чрезмерная или неправильная зрительная нагрузка способна провоцировать, например, ложную близорукость, которая впоследствии может перерасти в патологическую.

Юлия Отставнова:

Когда ребенок идет в школу, не всегда еще орган зрения до конца сформирован. Первые 2-3 класса может быть небольшой плюс, он может доформировываться.

Делу время, а потехе час. Устали глаза? Выручит зрительная гимнастика: смотрим вдаль, а после фокусируемся прямо перед собой и наоборот – повторяем несколько раз. И, конечно, соблюдаем режим: час уроки – 15 минут переменка.