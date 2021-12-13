«Это проблема не на всю жизнь». Как справиться с холодовой аллергией?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Мороз и солнце, день чудесный. Увы, не для всех. Как побороть холодовую аллергию, узнаем у экспертов. Утренней пташке, корреспонденту нашей программы Анне Витковской, к съемкам под снегопадом не привыкать. И все бы ничего, но каждая зима как снежный ком. В студеную пору спасают термос и позитивный настрой.

Анна Витковская, корреспондент:

Еще в детстве, когда каталась с горок, у всех был румянец на щеках, у меня – серьезные покраснения, до суток могла держаться такая реакция. Сейчас меня, к сожалению, не встретишь на лыжне, пришлось завязать с игрой в снежки. Поэтому когда выхожу из дома, никогда не забываю перчатки, шапку, обязательно мажусь питательным кремом. Жгучий мороз и колючий ветер – враги для каждого. Но порог чувствительности разный. Одному минус 15 – смех. Другому – смерть. Чтобы определить истинную реакцию на холод, можно дома провести простой тест. Приложить кубик льда на 3-5 минут внутреннюю часть предплечья. Если через 15 минут будет покраснение – это нормальный ответ. Если волдыри и сыпь, добро пожаловать в ряды аллергиков.

Екатерина Карпилович, врач-дерматолог, косметолог:

Реакция кожи на воздействие температурное, проявляющееся в виде крапивницы. Гистамин, который проникает сквозь сосуды, способствует тому, что жидкая часть крови выливается в ткани, поэтому отек, от этого зуд и жжение.

Дмитрий Буза, заведующий аллергологическим отделением 4-й детской клинической больницы Минска:

Человек выходит на улицу, у него появляются волдыри, он приходит в теплое помещение, и, как правило, в течение 15-30 минут это проходит. То есть это классическое течение. Конечно, бывают варианты тяжелые, когда человек не может выйти на улицу, потому что он так покрывается волдырями, даже появляются отеки. Возможно, подвела генетика, или в организме что-то пошло не так. Сдайте анализы. Проверьте кровь, печень, щитовидку. Сбой могут спровоцировать глисты. Шоколад, цитрусы, кофе, копчености также активизируют выброс гистамина. Выведите болезнь на чистую воду и придерживайтесь рекомендаций врачей.

Дмитрий Буза:

Требуется прием антигистаминных препаратов либо для лечения, либо как для профилактики, но это уже должен определять врач. Если холод провоцирует обострение дерматита, то здесь нужен не прием антигистаминных препаратов, здесь нужна именно наружная терапия. Екатерина Карпилович:

Чтобы кожу защитить в зимний период, там должны быть натуральные масла: ланолин, вазелин, глицерин, масла ши, кокосовое масло, которые плотную пленку создают.

Снежный плен – пытка для людей с атопическим дерматитом. Важно не просто укутываться, но и носить одежду из натуральных хлопчатобумажных тканей, чтобы пот не раздражал и без того болезненную кожу. После каждого контакта с водой увлажнять руки. Для людей-атопиков разработаны специальные крема-эмолиенты, которые восполняют гидрорезерв и защищают. Наносить их, как и другие средства, следует за полчаса до выхода на улицу. Иначе излишки влаги превратятся в льдинки, и кожа еще больше травмируется. Подпитать организм хорошо и изнутри. Дмитрий Буза:

Есть такое понятие, как кожные витамины группы А, Е, витамин D тоже хорошо идет для кожи, очень хорошо идут полиненасыщенные жирные кислоты, они содержатся в большом количестве именно рыбий жир. Нужно посоветоваться с врачом, потому что есть большие дозировки, а большие дозы обладают достаточно токсичным действием, особенно для детей, можно вызвать поражение печени, почек. А что касается БАД, которые идут без рецепта, можно использовать для восполнения недостатка витаминов.

Анафилактический шок – не всегда зимний кошмар. Купание в холодных водоемах с резким перепадом температур, ледяные напитки также могут спровоцировать бронхоспазм и негативно отразиться на сосудах. Так что не ныряйте в омут с головой в любой сезон года. Шокотерапия и легкое закаливание тоже подойдут не всем. Все должно быть постепенно и только по согласованию специалистов.