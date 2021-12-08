В этой белорусской больнице делают уникальные операции детям. Рассказываем, как гомельские врачи творят чудеса

Новости Беларуси. После масштабной реконструкции Гомельская областная детская больница превратилась в медицинский мультикомплекс. Благодаря современному оборудованию там оказывают помощь детям даже с самыми тяжелыми диагнозами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маленьких пациентов привозят на операции и из других регионов.

О том, как врачи творят настоящие чудеса, расскажет Анна Корольчук.

– Ай, больно!

– А что ж, бывает. Нам же надо разрабатывать с тобой эту ручку.

Четырехлетний Кирилл неудачно упал на детской площадке и как раз накануне дня рождения сломал руку. К счастью, операция прошла успешно, и перелом срастается.

Анна Плоская, мама Егора:

Сразу сделали операцию, привезли, все моментально. Очень быстро, как говорится, не успел растеряться. Операция прошла хорошо, послеоперационный уход тоже был хороший, питание хорошее, ребенку нравится. Игровая комната помогает отвлечься от травмы.

Более сложную операцию перенесла 15-летняя Алиса из Речицы, которая с детства страдает от невысокого роста. Девочка-дюймовочка только и мечтала, чтобы немного вытянуться. Сейчас позади несколько этапов по коррекции длины ног. По рентгенограмме врачи оценивают результаты – за четыре недели нижние конечности вытянулись на 6 сантиметров. Через полтора месяца девочка отправится домой.

Ежедневно Гомельская областная детская больница принимает около 200 пациентов – сюда везут ребят со всей области, часто в критическом состоянии, ведь в райцентрах нет таких возможностей и специалистов. К примеру, здесь врачи выполняют уникальные для Беларуси операции на грудной клетке.

Александр Винник, заведующий отделением Гомельской областной детской клинической больницы:

При воронкообразной деформации грудь имеет впалую форму. Так называемая грудь сапожника, и внутрь грудной клетки из маленьких разрезов под контролем видеоассистенции, как мы говорим, на телевизоре, мы вставляем вот такую пластиночку, которая в отмоделированном виде исправляет эту деформацию. Но самые уникальные – операции при килевидной деформации клетки, когда деформация имеет противоположную от воронки форму – в виде киля лодки или так называемого киля птицы.

За три года врачи выполнили более 50 таких операций пациентам не только из Гомельской, но и из соседних областей. Кстати, пластина, которая вживляется в грудную клетку, – также разработка белорусских ученых из столицы. Все это стало возможным благодаря современному оборудованию.

Анна Корольчук, корреспондент:

Гордость больницы – интегрированные операционные. Подобных комплексов в нашей стране немного. Это оборудование позволяет прямо во время операции записывать звук и картинку и транслировать их в учебных классах или в любой другой точке мира. К примеру, проводить онлайн-консультации со специалистами республиканских центров.