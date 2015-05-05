Сергей Васильев, заместитель главного врача по медицинской работе УЗ «Городской клинический родильный дом №2» на СТВ

Профессия у Вас замечательная: Вы помогаете людям появиться на свет? А как Вы пришли к выбору этой профессии?

Сергей Васильев, заместитель главного врача по медицинской работе УЗ «Городской клинический родильный дом №2»:

Безусловно, я не мечтал как многие с пяти лет мечтают стать космонавтом, быть гинекологом. Конечно, выбор профессии врача пришёл осознанно уже в школьные годы. А именно профессия врача акушера-гинеколога - надо отдать должное преподавателям в университете, которые сумели показать все нюансы этой профессии. Эта профессия, требующая от врача мужественности, выдержки, моральной, физической силы. В общем, действительно профессия для мужчины.

Как Вы относитесь как врач к присутствию мужа на родах?

Сергей Васильев, заместитель главного врача по медицинской работе УЗ «Городской клинический родильный дом №2»:

Положительно. Потому что только создалась семья и люди любят друг друга. Поэтому в принципе все эмоции (а роды - сильно эмоциональные) нужно переживать вместе. Тем более рождение ребёнка - это чудо, при этом испытываешь такой позитивный заряд энергии. Но это процесс непростой, и неподготовленному человеку это сложно воспринимать. Поэтому, естественно, пап нужно готовить.

Насколько у нас в Беларуси популярны партнёрские роды? Как к этому готовы наши женщины и как - мужчины?

Сергей Васильев, заместитель главного врача по медицинской работе УЗ «Городской клинический родильный дом №2»:

От 5 до 10% действительно имеют осознанное желание рожать вместе. И с каждым годом таких родов становится всё больше и больше. Но безусловно, к этому надо готовиться: рассказать, что такое роды, что их ожидает; в чем заключается помощь при партнёрских родах. Безусловно, от мужчин требуется помощь, и не только в эмоциональном и моральном плане, но и физическом. Мужчина и женщина должны быть к этому готовыми. Сейчас множество курсов по проведению партнёрских родов. Все это доступно. В моральном плане это всё достаточно тяжело. Когда есть рядом партнёр (это не обязательно близкий человек, муж, мужчина), иногда это может быть и сестра, подруга, мама - это проще.

Насколько повлияла Ваша профессия и то, что Вы видите вокруг на Ваше отношение к женщине?

Сергей Васильев, заместитель главного врача по медицинской работе УЗ «Городской клинический родильный дом №2»:

С годами работы все больше и больше понимаешь и начинаешь ценить женщин, потому что на их плечах лежит начало тяжелого физического труда - рождения ребёнка, заканчивая поддержанием благополучия, быта, всей семьи в целом...