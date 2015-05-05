Приятного чаепития: чашка чая повысит активность работы мозга всего за 30 минут

Новости Великобритании. Если вы хотите расслабиться, горячая чашка чая может быть идеальным вариантом. Оказывается, это не единственное преимущество чая. Согласно исследованию, напиток также повышает работоспособность мозга, сообщает Daily Mail. Как показали результаты, неврологическая активность и процессы, связанные с памятью и принятием решений возрастают заметно в промежуток от половины до одного часа, после употребления черного или зеленого чая. Пока неясно, какие ингредиенты отвечают за эффект. Однако предыдущие исследования показывают, что ключевую роль играют антиоксиданты, известные как флавоноиды. Добавление молока нейтрализует их действие.

Ранее было установлено, что они помогают контролировать воспаления, способствуют нормальному функционированию кровеносных сосудов и ограничивают засорение артерий. В ходе недавнего исследования ученые Университета Ньюкасла попросили восемь добровольцев выпить зеленый или черный чай. Электроды, прикрепленные к их головам, показали увеличение трех типов мозговых волн – альфа, бета и тета, в течение часа. Было очень значительное увеличение тета-волн от 30 минут до часа, и немного меньшее, но заметное увеличение альфа- и бета-волн, которые связаны к бдительностью, памятью и логическим мышлением. И черный, и зеленый чай стимулируют деятельность, которая связана с улучшением когнитивных функций. Почти 80% британцев пьют чай, а это почти 165 млн чашек ежедневно.

Доктор Эдвард Окелло, руководитель исследования:

Значительное увеличение тета-волн, после потребления напитка, может быть признаком предполагаемой роли чая в когнитивной функции, бдительности и внимании. Предыдущие исследования показали, что 3-4 чашки чая в день могут снизить вероятность сердечного приступа. Напиток также поможет избежать диабета 2 типа и замедлит развитие заболевания на раннем этапе. Антиоксиданты, содержащиеся в нем, могут предотвратить некоторые признаки старения. Более того, регулярное потребление черного чая, как было установлено, заметно снижает уровень стресса. Белый чай также может помочь предотвратить ожирение, так как он сокращает количество новых жировых клеток.