«Врачи говорят, что мне просто не повезло»: в погоне за 42 размером девушка "проглядела" рак миндалин

Новости Великобритании. Год назад Джемма Доран отдала бы все, чтобы носить 42 размер. Будучи 54 размера, она решила сесть на строгую диету, запрещающую вредную пищу. Помимо ограничений в еде, девушка выполняла упражнения. Все для того, чтобы добиться идеальной фигуры. Об этом пишет Daily Mail. Она быстро начала терять вес, ей нравилось ходить по магазинам за новой одеждой. А вновь обретенная уверенность в себе поспособствовала встрече нового партнера.

Но год спустя, похудев до крошечного 40 размера, она готова была отдать все, чтобы набрать килограммы. Девушка узнала, что ее быстрая потеря веса на самом деле вызвана смертельным раком. 28-летняя женщина, из Ливерпуля, в настоящее время неизлечимо больна, и ей, возможно, осталось жить всего лишь год, т.к. рак миндалин распространился на ее легкие. Г-жа Доран считает, что диагноз поставили бы раньше, если бы не диета, которая скрыла симптомы. Джемма Доран:

Мне сказали, что больше ничего невозможно сделать, и скорее всего меня не станет в следующем году.

Это ужасно, и я не перестаю думать, можно ли было обнаружить рак раньше, не сев я на диету. Потеря веса должна была служить тревожным звоночком. Но из-за моей диеты, я находилась в блаженном неведении, что что-то пошло не так. Я не связывала появление боли в горле с потерей веса. Иначе я не оказалась бы в этой ситуации.

Рост г-жи Доран составлял 152 см, а вес – 97,5 кг. Такие параметры были у девушки, когда она села на диету. Это был декабрь 2013 года. Она говорит, что всегда боролась со своим лишним весом и была полна решимости похудеть после окончания ВУЗа. Она изменила свой рацион, исключив нездоровую пищу, и начала тренироваться. К ее удивлению, усилия приносили свои плоды, и вес начал снижаться. На момент, когда она обратилась к терапевту в январе прошлого года, она была 50 размера. Джемма жаловалась на покалывания в горле и боль при глотании. Врач сказал, что, скорее всего, у нее был тонзиллит, и прописал ей антибиотики. Между тем ее вес продолжал падать, и г-жа Доран была поражена, когда она похудела до 48 размера и встретила своего молодого человека Фаршада Рази. Джемма Доран:

Боль в горле то появлялась, то исчезала, но по большему счету я чувствовала себя великолепно.

Я действительно чувствовала себя прекрасно, сбросив вес и став стройной.

Было весело ходить по магазинам за одеждой, которую я не могла носить раньше, и я продолжала диету и физические упражнения. Но с похудением ее боль в горле только обострялась – с февраля по июль она посетила терапевта еще восемь раз. Джемма Доран:

Мне сказали, что это просто инфекция или железистая лихорадка. Мне не стоило волноваться. В крайнем случае, это могли быть камни в миндалинах. Но ей становилось только хуже, а в июле ее мать была вынуждена вызвать скорую, потому что девушка не могла прижать подбородок к груди – он сильно распух.

На тот момент она была 46 размера и радовалась своему достижению – пока не было установлено, что нечто чудовищное вызвало быструю потерю веса. Лор-врач заподозрил рак миндалин, что подтвердила биопсия, хотя Джемма никогда не курила. Джемма Доран:

Я была шокирована, потому что никогда бы не подумала, что это окажется рак. Я была опустошена.

Какая ирония. Я всегда хотела быть 42 размера, а затем, когда я попала сюда, то отдала бы что угодно, чтобы вернуться назад и отказаться от идеи с диетой. В течение следующих нескольких недель ее вес снизился до 47 кг, а размер стал 40. Джемма Доран:

Я выглядела ужасно. Не понимаю, почему я всегда хотела быть такой худой? Нездоровый вид. Она отчаянно пытается набрать вес, уже прошла химиотерапию и лучевую терапию. Но лучевую терапию в Центре рака Клаттербридж пришлось остановить в ноябре прошлого года, когда появилась опухоль на шее. Это означало, что рак распространился. Тесты показали, что он затронул грудную кость и правое легкое и достиг 4 стадии. Ей давали препараты, чтобы замедлить рост раковых клеток, но в прошлом месяце выяснилось, что излечить ее от рака невозможно. Рак миндалин редко встречается у людей ее возраста, поэтому врачи не могут предсказать, что будет дальше, но предупреждают, что ей осталось жить меньше года. Джемма Доран:

Я просила их попробовать что-нибудь еще, потому что я не была готова умирать. Хотелось бы знать, почему это случилось именно со мной.

Я не курила и редко пила. Они сказали, что мне просто не повезло.