Прямой эфир

«Врачи говорят, что мне просто не повезло»: в погоне за 42 размером девушка "проглядела" рак миндалин

05 мая 2015 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Год назад Джемма Доран отдала бы все, чтобы носить 42 размер.

Будучи 54 размера, она решила сесть на строгую диету, запрещающую вредную пищу. Помимо ограничений в еде, девушка выполняла упражнения. Все для того, чтобы добиться идеальной фигуры. Об этом пишет Daily Mail.

Она быстро начала терять вес, ей нравилось ходить по магазинам за новой одеждой. А вновь обретенная уверенность в себе поспособствовала встрече нового партнера.

«Врачи говорят, что мне просто не повезло»: в погоне за 42 размером девушка "проглядела" рак миндалин -1

Но год спустя, похудев до крошечного 40 размера, она готова была отдать все, чтобы набрать килограммы. Девушка узнала, что ее быстрая потеря веса на самом деле вызвана смертельным раком.

28-летняя женщина, из Ливерпуля, в настоящее время неизлечимо больна, и ей, возможно, осталось жить всего лишь год, т.к. рак миндалин распространился на ее легкие.

Г-жа Доран считает, что диагноз поставили бы раньше, если бы не диета, которая скрыла симптомы.

Джемма Доран:
Мне сказали, что больше ничего невозможно сделать, и скорее всего меня не станет в следующем году.
Это ужасно, и я не перестаю думать, можно ли было обнаружить рак раньше, не сев я на диету.

Потеря веса должна была служить тревожным звоночком. Но из-за моей диеты, я находилась в блаженном неведении, что что-то пошло не так. Я не связывала появление боли в горле с потерей веса. Иначе я не оказалась бы в этой ситуации.

«Врачи говорят, что мне просто не повезло»: в погоне за 42 размером девушка "проглядела" рак миндалин -4

Рост г-жи Доран составлял 152 см, а вес – 97,5 кг. Такие параметры были у девушки, когда она села на диету. Это был декабрь 2013 года.

Она говорит, что всегда боролась со своим лишним весом и была полна решимости похудеть после окончания ВУЗа. Она изменила свой рацион, исключив нездоровую пищу, и начала тренироваться. К ее удивлению, усилия приносили свои плоды, и вес начал снижаться.

На момент, когда она обратилась к терапевту в январе прошлого года, она была 50 размера. Джемма жаловалась на покалывания в горле и боль при глотании.

Врач сказал, что, скорее всего, у нее был тонзиллит, и прописал ей антибиотики. Между тем ее вес продолжал падать, и г-жа Доран была поражена, когда она похудела до 48 размера и встретила своего молодого человека Фаршада Рази.

Джемма Доран:
Боль в горле то появлялась, то исчезала, но по большему счету я чувствовала себя великолепно.
Я действительно чувствовала себя прекрасно, сбросив вес и став стройной.
Было весело ходить по магазинам за одеждой, которую я не могла носить раньше, и я продолжала диету и физические упражнения.

Но с похудением ее боль в горле только обострялась – с февраля по июль она посетила терапевта еще восемь раз.

Джемма Доран:
Мне сказали, что это просто инфекция или железистая лихорадка. Мне не стоило волноваться. В крайнем случае, это могли быть камни в миндалинах.

Но ей становилось только хуже, а в июле ее мать была вынуждена вызвать скорую, потому что девушка не могла прижать подбородок к груди – он сильно распух.

«Врачи говорят, что мне просто не повезло»: в погоне за 42 размером девушка "проглядела" рак миндалин -7

На тот момент она была 46 размера и радовалась своему достижению – пока не было установлено, что нечто чудовищное вызвало быструю потерю веса.

Лор-врач заподозрил рак миндалин, что подтвердила биопсия, хотя Джемма никогда не курила.

Джемма Доран:
Я была шокирована, потому что никогда бы не подумала, что это окажется рак. Я была опустошена.
Какая ирония. Я всегда хотела быть 42 размера, а затем, когда я попала сюда, то отдала бы что угодно, чтобы вернуться назад и отказаться от идеи с диетой.

В течение следующих нескольких недель ее вес снизился до 47 кг, а размер стал 40.

Джемма Доран:
Я выглядела ужасно. Не понимаю, почему я всегда хотела быть такой худой? Нездоровый вид.

Она отчаянно пытается набрать вес, уже прошла химиотерапию и лучевую терапию.

Но лучевую терапию в Центре рака Клаттербридж пришлось остановить в ноябре прошлого года, когда появилась опухоль на шее. Это означало, что рак распространился. Тесты показали, что он затронул грудную кость и правое легкое и достиг 4 стадии.

Ей давали препараты, чтобы замедлить рост раковых клеток, но в прошлом месяце выяснилось, что излечить ее от рака невозможно.

Рак миндалин редко встречается у людей ее возраста, поэтому врачи не могут предсказать, что будет дальше, но предупреждают, что ей осталось жить меньше года.

Джемма Доран:
Я просила их попробовать что-нибудь еще, потому что я не была готова умирать. Хотелось бы знать, почему это случилось именно со мной.
Я не курила и редко пила. Они сказали, что мне просто не повезло.

«Врачи говорят, что мне просто не повезло»: в погоне за 42 размером девушка "проглядела" рак миндалин -10

Так как варианты лечения в Великобритании перепробованы, девушка верит, что лечение в Германии продлит ее жизнь.

Джемма Доран:
Я не говорю, что те, кто садятся на диету, заболеют и умрут. Но я считаю, что в моем случае диагноз был бы поставлен раньше, если на мою потерю веса обратили внимание.
Поэтому я жалею, что прибегла к диете. Хочу стать счастливой, как прежде.
Я бы все отдала, чтобы повернуть время вспять.
Ирония заключается в том, что я сейчас должна употреблять пищу с высоким содержанием жиров, чтобы удерживать 42 размер.

# Здоровье # Фотофакт # Онкология # Джемма Доран # Фаршад Рази

Другие новости рубрики

Все новости
Приятного чаепития: чашка чая повысит активность работы мозга всего за 30 минут
05 мая 2015 07:16

Приятного чаепития: чашка чая повысит активность работы мозга всего за 30 минут

В США женщина с мертвым мозгом родила здорового ребенка
03 мая 2015 21:20

В США женщина с мертвым мозгом родила здорового ребенка

Суть не в диетах: личный тренер Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности и красоты актрисы
01 мая 2015 15:31

Суть не в диетах: личный тренер Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности и красоты актрисы