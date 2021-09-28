Сделать УЗИ щитовидки и определить костный возраст. Что делать, если у ребёнка недостаток гормона роста?

Вопрос задержки роста волнует очень многих родителей. Конечно, в большинстве случаев оказывает влияние генетический фактор. У невысоких родителей дети не отличаются этим параметром. Однако причиной задержки может служить и дефицит выработки гормона роста.

Анна Михно, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»: На приеме у эндокринолога вы вместе обсуждаете все нюансы, моменты, которые влияют на низкое развитие ребенка – как ребенок кушает, получает ли полноценно белки, жиры и углеводы, есть ли у ребенка физическая нагрузка. Среди нашей эндокринной патологии необходимо обследовать щитовидную железу. Проверяем уровень гормонов, тиреотропного гормона, тироксина свободного. Делаем УЗИ щитовидной железы, органов брюшной полости и почек при необходимости. На приеме врач-эндокринолог вместе с вами составляет кривую роста ребенка. Оценивается, как ребенок рос до сегодняшнего дня.

Скачок роста у ребенка наблюдается с 2 до 5 лет, а также в период полового созревания. Если вы замечаете, что прибавки в росте более 5 сантиметров нет, это повод немедленно обратиться к эндокринологу.

Анна Михно:

В последующем необходимо будет определение костного возраста. Костный возраст – это рентгенография кисти нерабочей руки. Проанализировав костный возраст, мы посмотрим, какие косточки развиваются, в норме либо есть нарушения. И тогда, определив костный возраст, он же биологический, мы сможем с вами узнать, идет ли совпадение с паспортным либо костный возраст значительно отстает.