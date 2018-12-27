Сall-центр и гостиница появятся в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии

Новости Беларуси. В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, который находится в Боровлянах, появится крупный call-центр, что позволит минимизировать для пациентов время ожидания консультации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



В случае с онкологическими заболеваниями очень важно выявить рак на ранней стадии, это увеличивает шансы на излечение. Те, кто нуждается в диагностике или лечении смогут записаться на прием по телефону, и с 8 утра и до 8 вечера в назначенное время их будут ожидать специалисты для консультаций.



Кроме того, в 2019 году здесь же появится гостиница. Ведь, как минимум дважды, пациентам во время лечения приходится приезжать в РНПЦ зачастую из самых дальних уголков нашей страны.

Олег Суконко, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова:

Поселяем в гостиницу, ставим диагноз и намечаем операцию уже на амбулаторном уровне. Дальше пациент поступает в отделение, максимум находится там день, операция и выписка тоже через определенное время. С больным все время будут активно работать, чтобы быстро поднять его на ноги.



Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:

В этом году – более 50 тысяч заболевших онкологическим заболеваниями. Мы должны противопоставить современные методы и технологии лечения. Конечно, это те исследования, которые проводятся ученым РНПЦ и не только ими, но и в диспансерах, кафедрах медицинских вузов. Мы активно принимаем опыт. В этом году пересмотрели алгоритмы протоколов оказания помощи онкологическим пациентам, включили большое количество новых таргетных лекарственных препаратов.

