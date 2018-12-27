Как падать на лёд правильно? 3 совета травматолога

С приходом зимы увеличивается не только количество сугробов, но и посетителей травмпункта.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» СТВ – врач травматолог-ортопед – Алексей Савчук.

Если человек понимает, что он падает, то можно ли как-то уберечь себя от серьёзных травм?

Алексей Савчук, врач травматолог-ортопед:

Лицам пожилого возраста в гололёд не рекомендуется даже выходить лишний раз. Если ты уже вышел, поскользнулся и начинаешь падать, то необходимо сгруппироваться, руки и ноги не выставлять в разные стороны и пытаться упасть на бок, ни в коем случае, не на затылок, не на спину. Таким образом, увеличить общую площадь контакта с поверхностью для того, чтобы снизить энергию удара.