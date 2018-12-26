Новый год без последствий. Как правильно питаться в праздники?

Мозговые инсульты и инфаркты миокарда значительно помолодели: если раньше они считались клеймом только пожилых людей, то сегодня на больничной койке оказываются даже тридцатилетние. Спровоцировать эти страшные заболевания могут множество факторов. И если возраст и семейную предрасположенность, как говорится, пальцем не задавишь, то неправильный образ жизнь подкорректировать никогда не поздно.

Людмила Ковалева, врач-кардиолог высшей категории медицинского центра «Кравира»:

Наличие большого вида транспорта, которое отучило нас ходить. Лифты и эскалаторы, которые перестали помогать нам подниматься по лестнице. Развитие телевидения и компьютеры приковали людей к мягким диванам. Все это уменьшило энергетические затраты человека.

К сожалению, многие даже не задумываются: здоровье напрямую зависит от того, что мы ежедневно кладём себе на тарелку. Людмила Ковалева:

Употребление большого количества жиров, калорийной пищи, легко усваиваемых углеводов – то, что, естественно, ведет к повышению веса и ожирению.

Враг номер один для сердечно-сосудистой системы – плохой холестерин. О нём знают все и всё и спорят так давно, что большинство людей просто не желают даже слышать это слово. Но, врачи, всё же, не устают напоминать: традиционные яства праздничных столов похитят ваше здоровье, если не придерживаться следующих рекомендаций. Людмила Ковалева:

Большое количество салатов, которые готовятся с майонезом, стараясь делать их более калорийными. Надо постараться заменить майонез или растительным маслом или йогуртами, или нежирной сметаной. Те продукты, которые обычно жарятся: мясо, рыба, их не надо жарить, их можно приготовить на пару, в духовке – то, что достаточно полезно. Самое основное, учитывая, что праздник длится долго, целую ночь, самое главное – не переедать. Постараться заранее перекусить, чтобы голодными не садились за стол и не хватали. Диетологи рекомендуют есть в течение длительного праздника, в течение часа не более двух-трех блюд, причем каждая порция должна составлять не более двух столовых ложек.

Красная икра была и остаётся излюбленным деликатесом и бессменным венцом новогодних застолий. Однако, наверняка, немногие в курсе: в таблице продуктов с высоким содержанием плохого холестерина, она занимает почётное второе место. Золотой медалист по обеспечению атеросклеротическими бляшками – говяжьи мозги. Людмила Ковалева:

В преддверии Нового года все стремятся приобрести красную икру – это, конечно, деликатес, который в обязательном порядке присутствует на каждом столе, злоупотреблять этим продуктом тоже нельзя.