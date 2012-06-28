С 1 июля почти 2 000 препаратов будут отпускать в Беларуси по рецепту. Какие?

Новости Беларуси. По рецептам с 1 июля будут отпускаться 1985 медпрепаратов, в том числе наркотики, психотропные препараты, средства для лечения эпилепсии, инсулины, гормональные препараты, анаболики, некоторые гипертензивные средства, лекарства для лечения онкологических заболеваний, а также антибиотики 3-го, 4-го и более старших поколений.

Выписывать рецепты смогут врачи как государственных, так и негосударственных медучреждений. При этом пациенты получат право обращаться за выпиской рецептов как к участковому, так и дежурному врачу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За продажу без рецепта наркотических, психотропных и сильнодействующих препаратов, а также с истекшим сроком годности, аптеки в Беларуси будут лишать лицензии. Минздрав Беларуси усилит контроль за соблюдением безрецептурного списка.

Людмила Реутская, начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Фармацевтический работник обязан сообщить о кратности приёма, уточнить дозировку. И за это несёт полную ответственность, и юридическую в том числе.

Бесконтрольный прием лекарств, к примеру, привычного для нас парацетамола — а он есть в составе многих средств от простуды — приводит к печеночной недостаточности. Если здоровый человек глотает аспирин «на всякий случай», рано или поздно его заберут в стационар с открывшимся внутренним кровотечением. Самолечение сказывается даже на потомстве.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

На данный момент в Беларуси около 15% супружеских пар бесплодны. Причинами послужили бесконтрольный прием гормональных контрацептивов, а также самолечение, которое нередко приводит к хронизации воспалительных процессов в репродуктивной системе.

В список свободных лекарств не попали психотропные вещества, гормоны, инсулин, некоторые антибиотики. Рецепт для них будут выписывать в поликлиниках. Там к увеличению числа пациентов, хоть и не прогнозируют, но все же готовы.

Дмитрий Шевцов, главный врач 34-й минской городской поликлиники:

Мы подготовились: если пойдет много желающих, то у нас развернуты дополнительные кабинеты — 6 кабинетов. Вместе с тем выписывать рецепты будут все специалисты без исключения, будь то профильные, будь то терапевтические отделения. Минуту-полторы занимает выписка рецепта.

Фиксировать очередь в некоторых поликлиниках будут видеокамеры. С монитором в кабинете у главврача. Если у одной двери больше трех-четырех человек — откроют второй кабинет. По крайней мере, так действовать обещают.

Перечень рецептурных препаратов можно будет найти у окошка регистратуры. Он обязан быть в каждой поликлинике. То же самое и с номерами дополнительных кабинетов, где выписывают рецепты.