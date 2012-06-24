Пилатес – подходящая абсолютно всем гимнастика, которой занимаются 10 млн женщин во всем мире

Каждый раз по праздникам нам желают крепкого здоровья. Но, к сожалению, нашему организму мало одних лишь пожеланий. Необходимо еще правильное питание, отсутствие стрессов и, конечно же, физическая нагрузка. Если заниматься желания нет, а тренажерный зал снится вам в кошмарах, возможно, вы просто не нашли свой вид физической активности, и пришло время попробовать что-нибудь новенькое.

Мария Коваленко, инструктор по фитнесу:

Пилатес – это система физических упражнений, придуманная Джозефом Пилатесом еще в начале XX века.

Изначально система была предназначена для реабилитации пострадавших во время Первой мировой войны. А затем адаптирована для широкого круга желающих заняться гимнастикой и стала очень популярна. Что не удивительно, ведь у системы пилатес есть одно очень важное преимущество.

Мария Коваленко, инструктор по фитнесу:

Пилатесом могут заниматься все: и пожилые люди, и молодые, и беременные женщины, и женщины, восстанавливающиеся после родов, и люди, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, с позвоночником. Им могут заниматься все. Это самый главный плюс пилатеса.

Несмотря на кажущуюся простоту пилатеса, кое-что в нем оказывается непосильным для новичков. Поэтому многие упражнения могут выполняться как упрощенным, так и более сложным способом. Также данный вид фитнеса отличает то, что пресс находится в постоянном напряжении, при выполнении любых упражнений.

Мария Коваленко, инструктор по фитнесу:

Самый главный принцип – это то, что все начинается с центра, с живота. Это центр силы, который поддерживает позвоночник и помогает дальше задействовать все остальные группы мышц.

Все упражнения выполняются в спокойном медленном темпе. Отсутствуют прыжки и резкие движения. Пилатес поможет вам безопасно укрепить мышцы, научит чувствовать свое тело, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Мария Коваленко, инструктор по фитнесу:

Занимаясь по этой системе упражнений, можно даже вырасти на несколько сантиметров. Это наиболее щадящие упражнения, потому что здесь мышцы удлиняются. Они становятся более гибкими, более сильными.

Пилатес позволяет заниматься как в зале, так и дома. Но регулярность занятий обязательна. При этом вы можете сами решать, когда и сколько времени уделить тренировке.

Мария Коваленко, инструктор по фитнесу:

Любой человек может адаптировать эту систему упражнений под себя, занимаясь 10 минут в день или три раза в неделю, и получить красивое стройное тело, убрать какие-то физические недостатки: боль, какие-то проблемы со здоровьем.

Для многих девушек самый главный вопрос – как скоро результаты занятий станут очевидны? Эта система упражнений желаемые изменения обещает продемонстрировать достаточно быстро. Как утверждал Джозеф Пилатес, через 10 занятий вы почувствуете результат, через 20 – вы заметите его, глядя на себя в зеркало, а через 30 – заметят и окружающие.