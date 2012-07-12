Республиканский центр гигиены призывает белорусов мыть руки после улицы и туалета

Новости Беларуси. Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ) настоятельно рекомендует мыть руки с мылом после возвращения домой с улицы, перед едой и после посещения туалета. Несоблюдение правил личной гигиены может спровоцировать возникновение кишечных заболеваний, сообщает ctv.by со ссылкой на РЦГЭиОЗ.

Врачи-инфекционисты утверждают, что недостаточно просто мыть руки водой. Идеальный вариант для мытья рук – кусочек обычного не размокшего туалетного мыла. Если такого мыла нет, лучше протереть руки спиртосодержащей салфеткой. Эта процедура намного полезнее, чем мытье водой. Кстати, жидкое мыло, особенно в общественных туалетах, не очень хороший помощник в борьбе с микробами. Ведь в дозатор с жидкостью могут попасть вызывающие болезни микроорганизмы.

В жаркую погоду необходимо обращать особое внимание на срок годности и условия хранения мясных полуфабрикатов, вареной колбасы, салатов, творога, молока, пирожных и других скоропортящихся продуктов. Также специалисты предостерегают от приобретения продуктов у случайных лиц в местах несанкционированной торговли.

Перед тем как почистить мандарины, апельсины, бананы, киви и другие фрукты и овощи, необходимо обязательно промыть их под проточной или кипяченой водой: фрукты проходят длительный этап транспортировки, в процессе которой возможно их загрязнение.