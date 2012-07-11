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Молодых минчан бесплатно привьют от кори

11 июля 2012 19:22
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Новости Беларуси. В Минске стартовала кампания дополнительной вакцинации. Молодые люди от 20 до 29 лет могут прийти в поликлинику по месту жительства. Бесплатный укол получат те, кто проходил эту процедуру меньше двух раз. До конца июля медики планируют привить две тысячи человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Глинская, заведующая отделением иммунопрофилактики Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
В поликлиниках уже составлены пофамильно списки этих лиц. Тех, кто не привит, обязательно пригласят на вакцинацию. Если же вы не хотите ждать приглашения, можете обратиться к врачу-инфекционисту или участковому терапевту, чтобы уточнить, нуждаетесь ли вы в этой прививке.

# Здоровье # Прививки # Ирина Глинская

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