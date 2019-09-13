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Новости по тегу #Кишечные инфекции

В Испании вспышка листериоза: опасная бактерия была обнаружена в полуфабрикатах
13 сентября 2019 08:56

В Испании вспышка листериоза: опасная бактерия была обнаружена в полуфабрикатах

В Таиланде изобрели средство от комаров-переносчиков инфекции
11 июля 2019 09:08

В Таиланде изобрели средство от комаров-переносчиков инфекции

«Казалось, что лёгкие вот-вот взорвутся»: как семейный отдых закончился серьезным заболеванием
18 ноября 2015 13:21

«Казалось, что лёгкие вот-вот взорвутся»: как семейный отдых закончился серьезным заболеванием

Герпес: симптомы, пути заражения, лечение
15 июня 2014 11:50

Герпес: симптомы, пути заражения, лечение

Острые кишечные инфекции: причины и меры предосторожности
05 августа 2013 13:05

Острые кишечные инфекции: причины и меры предосторожности

Главный государственный санитарный врач Минска рассказала об актуальных вопросах и проблемах, с которыми обращаются граждане в летний сезон
06 июля 2013 16:58

Главный государственный санитарный врач Минска рассказала об актуальных вопросах и проблемах, с которыми обращаются граждане в летний сезон

Опасности летнего периода: клещи, бешенство, столбняк, кишечные инфекции. Как их избежать и не испортить себе отпуск?
09 июня 2013 06:18

Опасности летнего периода: клещи, бешенство, столбняк, кишечные инфекции. Как их избежать и не испортить себе отпуск?

В Великобритании – эпидемия кишечной инфекции. Заболело более 900 человек
22 декабря 2012 12:28

В Великобритании – эпидемия кишечной инфекции. Заболело более 900 человек

07 августа 2012 07:01

За купание в минских фонтанах с кишечными палочками - штраф до 300 000

02 августа 2012 14:46

Пищевые отравления в Минске: 30 человек находятся в инфекционных отделения больниц

12 июля 2012 09:54

Республиканский центр гигиены призывает белорусов мыть руки после улицы и туалета

25 июля 2010 19:51

Осторожно, еда! Список самых опасных в жаркое время года продуктов