Новости по тегу #Кишечные инфекции

Кому не на руку аномальная жара, так это инфекционистам. Именно в такую жару медики сталкиваются с всплеском обычных пищевых отравлений. Это плод беспечности продавцов, которые далеко не всегда могут сохранить продукт в первозданном виде, когда за окном + 35. И, конечно же, покупателей, которые, руководствуясь принципом «авось, пронесет», приносят с рынка, а, нередко, и из магазина, миллионы, порой, небезобидных бактерий.
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