Как в Беларуси проверяют качество пищевых продуктов, продовольственного сырья и объектов окружающей среды

Новости Беларуси. День рационализатора отмечают 30 июня в Беларуси. Ежегодно в нашей стране регистрируют более тысячи инновационных изобретений. Многие из них успешно применяются в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и медицине.

Эта лаборатория пусть и не секретная, но посторонним здесь делать нечего. Понять, что ищут в этих кабинетах, можно только под микроскопом. Тем не менее, именно от этого зависит качество того, чем питается каждый из нас.

Наталья Дудчик, заведующая лабораторией микробиологии Республиканского научно-практического центра гигиены:

Например, мы оцениваем молоко. На первом этапе из молока выделяется ДНК тех микроорганизмов, которые могут быть потенциально, то есть в будущем, опасны для человека. Эти методы позволят проводить санитарный надзор на высоком уровне, сделать его надежным и дать ответ: содержаться ли патогены или не содержаться.

В многочисленных рефрижераторах и есть предмет охоты любого микробиолога. Бактерии, вирусы и прочие организмы – все они есть и в нас, и в том, что мы едим.

Задача изобретения Натальи Дудчик – отсеять плохое от хорошего. При этом сделать это как можно быстрее. Без нее вся эта техника стоимостью в несколько тысяч евро – всего лишь набор механизмов, правильно работать которые заставляет ее рационализаторская идея.

Наталья Дудчик, заведующая лабораторией микробиологии Республиканского научно-практического центра гигиены:

Эти методы, основанные на молекулярно-генетических подходах, стали применять для быстрых оценок, диагностики пищевых продуктов, продовольственного сырья, объектов окружающей среды. Однозначно они будут иметь спрос не только на уровне стран СНГ, но и на мировом уровне.

Ежегодно Республиканский центр гигиены получает десятки патентов на собственные разработки, такие как эта. В целом же, по показателю инновационной активности наша страна входит в первую десятку мировых рейтингов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно в Беларуси регистрируют более тысячи изобретений. И эта статистика все реже остается на бумаге, а идеи все чаще используются на производстве.

Лариса Ушкова, младший научный сотрудник Республиканского научно-практического центра гигиены:

Когда разговариваешь со специалистами из областей нашей страны, то понимаешь, что они это ценят, ждут от нас каких-то новых методов. То есть это будет востребовано, люди на нас надеются, что мы облегчим их работу.

Поэтому для них Международный день изобретателя, который в этот раз оказался рабочим, – скорее, не праздник, а повод и дальше погружаться в любимую профессию, делая жизнь вокруг проще и комфортнее.