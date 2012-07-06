Как питаться в жару, чтобы не нанести вред организму?

В жару организм усиленно теряет жидкость. Кефир, домашний квас, компот и натуральные свежевыжатые соки отлично утоляют жажду. Горячий зеленый чай без сахара отлично тонизирует, к тому же этот напиток придает бодрость. В сильную жару рекомендуется выпивать по 100-200 мл прохладного напитка каждые 40-50 минут. От чего стоит отказаться, так это от черного чая, кофе и сладких газировок.

Вместе с потом наш организм теряет драгоценные витамины и микроэлементы (особенно это касается витаминов B1, В2, B6 и РР). В результате чего появляется вялость, ослабляется иммунитет, может развиться витаминная недостаточность. Чтобы этого не произошло, диетологи советуют в неограниченных количествах «поедать» свежие сезонные фрукты и овощи. Ягоды – также источник витаминов и минералов. Именно летом можно вдоволь насладиться сочной клубникой, земляникой, вишней и черешней, персиками, дыней и арбузом.

Потребность в энергии в жаркую погоду снижается примерно на 5%, следовательно, организму нужна менее калорийная пища. Овощной салат – настоящее спасение. Любые овощи в разных пропорциях, что найдется в холодильнике, шинкуем или мелко нарезаем на дольки, при желании добавляем зелень и заливаем кефиром или растительным маслом. Солить блюдо рекомендуется совсем немного, так как соль задерживает влагу в организме, что неблагоприятным образом может сказаться на самочувствии.

Чтобы не заставлять организм испытывать стресс, забываем про жирное мясо и убираем из рациона всевозможные кондитерские изделия, особенно мучные.

В летние дни помогут насытить организм и утолить жажду холодный зеленый борщ, окрошка. Полезны и каши - гречневая, рисовая, пшенная, овсяная. Они содержат белки, жиры, углеводы и другие полезные вещества, способствующие восстановлению.