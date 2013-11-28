Республиканская акция «Победим рак вместе» проходит в Беларуси 28-29 ноября

Новости Беларуси. 28 ноября в Беларуси началась двухдневная республиканская акция, в рамках которой любой желающий сможет бесплатно проконсультироваться у онколога. Это можно сделать без предварительной записи и без обращения в регистратуру в онкодиспансерах по всей стране. Кстати, именно на ранней диагностике медики делают акцент, ведь это один из определяющих факторов не просто в лечении, но часто – в самой его возможности.

Олеся, пациентка (Россия):

Я, например, считаю, что врач должен был предусмотреть, просто не видел. Так сказал бы. А когда приехали в онкологическую больницу, там сразу гинеколог определила, за 10 минут.

Рак шейки матки. Третья неоперабельная стадия. В Минск на химиотерапию Олеся приезжает уже во второй раз из российского города Ессентуки. Страшный диагноз молодой женщине поставили несколько месяцев назад. При этом, с жалобами в свою поликлинику она обращалась не раз. Лечили от всего, но упустили главное.

Несмотря ни на что, она не теряет уверенности, ведь дома, в Есентуках, ее очень ждут муж и две маленькие дочки, а здесь, в Минске, – доктора, которым доверяет.

Олеся, пациентка (Россия):

Здесь более современная была предложена схема. Я не жалею, я уже точно буду здесь до конца лечения, сколько потребуется. Когда будет возможность делать операцию, тоже буду здесь.

Методы лечения онкологических заболеваний в Беларуси ни чем не уступают мировым. А вот что действительно беспокоит медиков, так это проблема ранней диагностики. Уже доказано, что рак, выявленный на I и II стадиях, в 95% случаев излечивается, а эти пациенты живут долго. Есть и другой показатель: показатель запущенности. Это тогда, когда о болезни узнают на последних стадиях.

Владимир Караник, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

По городу Минску показатель запущенности за прошлый год – 13,6%. Мы считаем, что это все-таки высокий процент.

Во многом проблемы еще в наличии онкологической настороженности у медработников. Над этим достаточно активно работаем, проводятся постоянно семинары, повышение квалификации.

Рак – это не ОРВИ. От момента, когда все хорошо, до момента, когда медлить нельзя, проходят годы. Кстати, современные методы исследования позволяют выявить даже предрасположенность к раку.

Владимир Караник, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

Здесь есть и другая проблема. Есть много людей, которые просто не обращаются за медицинской помощью. И здесь, как я смеюсь, наверное, «страусиная» политика. Многие считают, что к врачу не надо идти, потому что вдруг что-то найдет. И, вот, спрятав голову в песок, кажется, что все хорошо, все нормально. Я всегда в таком случае отвечаю: «Раньше найдут – раньше вылечат».

Лидирующее место в Беларуси занимает рак кожи. У онкологов нет понятия «выздоровление». Есть понятие «5-летней выживаемости». После этого срока вероятность, что болезнь вернется, минимальна. По статистике белорусских медиков, 54% пациентов на всех стадиях заболевания удается пересечь этот рубеж. В то же время 50% случаев можно предупредить.

Но и здесь палка о двух концах. Во-первых, кабинет онколога – последний, куда направит вас лечащий в поликлинике врач. Как правило, этому предшествует уйма других медицинских инстанций. Впрочем, и пациент вряд ли по собственной инициативе отправится к врачу с такой пугающей специализацией. Но 28 и 29 ноября двери кабинетов онкологов будут открыты для всех желающих. Во всех поликлиниках. В республике началась двухдневная акция «Победим рак вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понятно, выявить опасность и тем более победить заболевание одним мероприятием нереально, но это лишний повод задуматься как врачам, так и потенциальным пациентам.

Минчанка:

Сдаю периодически анализы. Небольшая проблемка меня беспокоила. Я увидела объявление, решила прийти к онкологу.

К слову, заболеваемость раком растет во всем мире. Причин много. Это в первую очередь старение населения (рак всегда был болезнью пожилых). Если сейчас диагноз «злокачественное новообразование» ставят каждому 32 минчанину, то к 2030 году с таким вердиктом столкнется каждый 16. Вопреки статистики, многое остается подвластным человеку, который первым делом должен заботиться о своем здоровье. Кстати, та же флюорография – базовое исследование, без которого не пустят к узкому специалисту, – почему-то игнорируется некоторыми пациентами.

Минчанин:

Я себя нормально чувствую. Чем меньше ходишь к докторам, тем меньше болезней у вас есть.

Курю. А флюорографию последний раз делал лет пять назад. Почему? Так вышло.

Сразу же после нашего вопроса мужчина решил все-таки заглянуть в рентген-кабинет.