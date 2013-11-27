В минской больнице успешно провели операцию на сердце 100-летней пациентке

Новости Минска. Врачам все возрасты покорны. Медики больницы скорой помощи успешно провели операцию на сердце 100-летней пациентке. Пенсионерка поступила в клинику с острым инфарктом миокарда. Тактику лечения определили на врачебном консилиуме. Дальше — дело рук профессионалов. Хирургическое вмешательство во время операции было минимальным. Женщине восстановили нормальный кровоток. Теперь сердце бабушки работает, как часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Бейманов, главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярной хирургии комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Мы не дифференцируем по возрасту. Для нас главное успеть вовремя, в те золотые сроки, когда мы можем что-то сделать, чтобы восстановить функцию сердечно-сосудистой деятельности, кровоток по коронарным артериям, чтобы человек остался жив.