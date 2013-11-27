Прямой эфир

В минской больнице успешно провели операцию на сердце 100-летней пациентке

27 ноября 2013 18:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Минска. Врачам все возрасты покорны. Медики больницы скорой помощи успешно провели операцию на сердце 100-летней пациентке. Пенсионерка поступила в клинику с острым инфарктом миокарда. Тактику лечения определили на врачебном консилиуме. Дальше — дело рук профессионалов. Хирургическое вмешательство во время операции было минимальным. Женщине восстановили нормальный кровоток. Теперь сердце бабушки работает, как часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Бейманов, главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярной хирургии комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Мы не дифференцируем по возрасту. Для нас главное успеть вовремя, в те золотые сроки, когда мы  можем что-то сделать, чтобы восстановить функцию сердечно-сосудистой деятельности, кровоток по коронарным артериям, чтобы человек остался жив.

# Здоровье # Операции на сердце

Другие новости рубрики

Все новости
1,5-килограммовый комок волос удалили из желудка 10-летней девочки
27 ноября 2013 14:00

1,5-килограммовый комок волос удалили из желудка 10-летней девочки

Минчанин сфотографировал соседа в подъезде с сигаретой и нарушителя оштрафовали на миллион. Как еще борются с наглыми курцами в Беларуси?
24 ноября 2013 18:44

Минчанин сфотографировал соседа в подъезде с сигаретой и нарушителя оштрафовали на миллион. Как еще борются с наглыми курцами в Беларуси?

В 2014 году в Беларуси расширится собственное фармацевтическое производство
22 ноября 2013 12:37

В 2014 году в Беларуси расширится собственное фармацевтическое производство