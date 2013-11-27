Прямой эфир

1,5-килограммовый комок волос удалили из желудка 10-летней девочки

27 ноября 2013 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хирурги Минской областной клинической больницы провели операцию по удалению из желудка 10-летней девочки полуторакилограммового трихобезоара (волосяной комок).

Александр Никуленков, заведующей хирургическим отделением в комментарии «Медицинскому вестнику»:
Заболевание чаще встречается у девочек с неврологическими нарушениями. Когда нервничают, начинают жевать свои длинные волосы и проглатывают их клочки. Те скапливаются в желудке, полностью его заполняя. Со временем эти залежи начинают напоминать валяный сапог. За 10 лет у нас были 3 такие пациентки.

Поздним вечером 10-летнюю пациентку доставили в больницу. Девочку беспокоили сильные боли в области живота. Чтобы извлечь волосяной комок, хирургам пришлось прооперировать девочку. Её родителям настоятельно порекомендовали отвести девочку к детскому психиатру. Если привычка жевать шевелюру сохранится – последствия могут быть куда серьёзнее.

Как сообщает «Медицинский вестник», в хирургическое отделение для детей Минской областной клинической больницы каждую неделю поступает от 3 до 6 детей с инородными телами. В группе риска малыши до 2 лет. Чаще они проглатывают мелкие детали от игрушек, батарейки. Напомним, несколько лет назад маленький мальчик из Столинского района проглотил батарейку, которая вызвала ожог пищевода. Врачи заменили повреждённый участок частью тонкой кишки. Уникальность операции, которая длилась более 10 часов, состояла в том, что кровоснабжение за все время работы ни разу не было остановлено (смотрите видео).

# Здоровье # Дети и родители

Другие новости рубрики

Все новости
Минчанин сфотографировал соседа в подъезде с сигаретой и нарушителя оштрафовали на миллион. Как еще борются с наглыми курцами в Беларуси?
24 ноября 2013 18:44

Минчанин сфотографировал соседа в подъезде с сигаретой и нарушителя оштрафовали на миллион. Как еще борются с наглыми курцами в Беларуси?

В 2014 году в Беларуси расширится собственное фармацевтическое производство
22 ноября 2013 12:37

В 2014 году в Беларуси расширится собственное фармацевтическое производство

Акция по измерению артериального давления стартует сегодня в Минске
22 ноября 2013 08:58

Акция по измерению артериального давления стартует сегодня в Минске