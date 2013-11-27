1,5-килограммовый комок волос удалили из желудка 10-летней девочки

Новости Беларуси. Хирурги Минской областной клинической больницы провели операцию по удалению из желудка 10-летней девочки полуторакилограммового трихобезоара (волосяной комок).

Александр Никуленков, заведующей хирургическим отделением в комментарии «Медицинскому вестнику»:

Заболевание чаще встречается у девочек с неврологическими нарушениями. Когда нервничают, начинают жевать свои длинные волосы и проглатывают их клочки. Те скапливаются в желудке, полностью его заполняя. Со временем эти залежи начинают напоминать валяный сапог. За 10 лет у нас были 3 такие пациентки.

Поздним вечером 10-летнюю пациентку доставили в больницу. Девочку беспокоили сильные боли в области живота. Чтобы извлечь волосяной комок, хирургам пришлось прооперировать девочку. Её родителям настоятельно порекомендовали отвести девочку к детскому психиатру. Если привычка жевать шевелюру сохранится – последствия могут быть куда серьёзнее.

Как сообщает «Медицинский вестник», в хирургическое отделение для детей Минской областной клинической больницы каждую неделю поступает от 3 до 6 детей с инородными телами. В группе риска малыши до 2 лет. Чаще они проглатывают мелкие детали от игрушек, батарейки. Напомним, несколько лет назад маленький мальчик из Столинского района проглотил батарейку, которая вызвала ожог пищевода. Врачи заменили повреждённый участок частью тонкой кишки. Уникальность операции, которая длилась более 10 часов, состояла в том, что кровоснабжение за все время работы ни разу не было остановлено (смотрите видео).