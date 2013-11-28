Снижение материнской и младенческой смертности в Беларуси «потрясло» эксперта ВОЗ

Новости Беларуси. Беларусь многого добилась в области медицины. Это отметила директор Европейского регионального бюро Всемирной Организации здравоохранения Жужанна Якаб. Она находится с визитом в Минске. Сегодня прошли встречи в правительстве. Белорусская медицина сегодня - это высокотехнологичные и нередко уникальные операции, современное оборудование, доступность услуг и эффективных препаратов. За помощью к нашим врачам нередко обращаются граждане других стран, а в некоторых областях Беларусь — признанный лидер. Четыре года подряд, например, у нас зафиксировано лишь по одному случаю материнской смертности. Таких показателей не смогла добиться ни одна другая страна.

Жужанна Якаб, директор Европейского регионального бюро ВОЗ:

Я бы хотела отметить успехи белорусской медицины. Особенно, в двух областях: снижение материнской и младенческой смертности. Последние годы вы добились потрясающих успехов. Я хотела бы, чтобы у других стран были такие же показатели, как у Беларуси. Кроме того, у вас всеобщая степень охвата населения медицинскими услугами.

Взаимный интерес в сотрудничестве подтвердили подписанием очередного двухгодичного соглашения. Нашей стране партнерство со Всемирной организацией здравоохранения дает, в том числе, консультативную и техническую помощь. Несколько месяцев назад членом Постоянного комитета Европейского регионального комитета ВОЗ стал министр здравоохранения Беларуси Василий Жарко. Он второй представитель в истории нашей страны в исполнительном органе ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.