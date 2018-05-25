Репелленты для детей: защищаем от комаров при помощи эфирных масел

Репеллентов нынче множество: и лосьоны, и крема. Но все они – синтетические, сплошная «химия». Можно заменить их натуральными средствами, отпугивающими насекомых – эфирными маслами.

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Можно приготовить масляной раствор по рецепту, приведённому здесь:

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Но есть и специальная комбинация для детей, которую можно использовать даже для грудничков.

Нам понадобится стеклянная бутылочка с распылителем, объёмом в 100 миллилитров. Пластиковую тару использовать нельзя, потому что эфирные масла входят с ней в реакцию, что может иметь последствия для кожи.

Наливаем в бутылочку воду и добавляем эфирные масла.

Репеллент для детей:

100 мл воды;

3 капли лаванды;

3 капли чайного дерева;

3 капли голубой ромашки

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Татьяна Богданова, биолог, практикующий аромадиагност, консультант по эфирным маслам:

У нас получается спрей, которым можно периодически обрызгивать малыша, либо балдахин над грудничком. Перед распылением бутылочку нужно сильно встряхнуть. Потому что эфирные масла в воде не растворяются. И наша композиция будет эффективной именно за счёт встряхивания и того, что мы используем распылитель.

Обращайте внимание на качество масел.

Татьяна Богданова:

В магазинах зачастую продают аромамасла, полусинтетические. Нам нужны фармакопейные, медицинского назначения. В Минске – всего две компании-поставщика таких масел. Вложенные средства себя оправдают, ведь маленького флакончика хватает, минимум, на несколько месяцев.

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