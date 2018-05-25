Укусил комар: снимаем зуд эфирными маслами

Есть много способов и средств, как отпугнуть комаров. И для детей, и для взрослых, и для домашних животных.
Комаров отпугнёт лаванда и гвоздика: делаем натуральные репелленты
Можжевельник от клещей и другие натуральные репелленты для животных
Если меры предосторожности вы не приняли, и вас, всё-таки, укусило насекомое, для смягчения последствий можно использовать эфирные масла.
Татьяна Богданова, биолог, практикующий аромадиагност, консультант по эфирным маслам:
Базовыми будут масла лавра и ним. Они не совсем приятного запаха, особенно ним. Но зато достаточно эффективны. Из успокаивающих ещё иланг-иланг. Но это более дорогой вариант. К ним присоединяем другие масла. Лаванда – безусловный фаворит, как средство после укуса.
Средство после укуса комаров:
1 ст. л. масла лавра или ним;
5 капель лаванды;
5 капель чайного дерева.
Этой смесью мажем место укуса. Эту же комбинацию можно использовать для детей. Только пропорции нужно уменьшить до 3 капель.
Репелленты для детей: защищаем от комаров при помощи эфирных масел
Не экономьте на стоимости масел, покупайте фармакопейные, медицинского назначения, хоть они и дороже.
Татьяна Богданова:
Вложенные средства себя оправдают. Не жалейте денег на покупку масел, выбирайте качественные. Не полусинтетические аромамасла, которые зачастую продают в магазинах.
4 капли на 20-30 квадратных метров: чем обработать квартиру от комаров?
Флакончик объёмом в 10 миллилитров – это почти 200 капель. Даже, если пользоваться им постоянно, хватит на несколько месяцев.