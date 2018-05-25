Укусил комар: снимаем зуд эфирными маслами

Есть много способов и средств, как отпугнуть комаров. И для детей, и для взрослых, и для домашних животных.

Комаров отпугнёт лаванда и гвоздика: делаем натуральные репелленты

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Если меры предосторожности вы не приняли, и вас, всё-таки, укусило насекомое, для смягчения последствий можно использовать эфирные масла.

Татьяна Богданова, биолог, практикующий аромадиагност, консультант по эфирным маслам:

Базовыми будут масла лавра и ним. Они не совсем приятного запаха, особенно ним. Но зато достаточно эффективны. Из успокаивающих ещё иланг-иланг. Но это более дорогой вариант. К ним присоединяем другие масла. Лаванда – безусловный фаворит, как средство после укуса.

Средство после укуса комаров:

1 ст. л. масла лавра или ним;

5 капель лаванды;

5 капель чайного дерева.

Этой смесью мажем место укуса. Эту же комбинацию можно использовать для детей. Только пропорции нужно уменьшить до 3 капель.

Репелленты для детей: защищаем от комаров при помощи эфирных масел

Не экономьте на стоимости масел, покупайте фармакопейные, медицинского назначения, хоть они и дороже.

Татьяна Богданова:

Вложенные средства себя оправдают. Не жалейте денег на покупку масел, выбирайте качественные. Не полусинтетические аромамасла, которые зачастую продают в магазинах.

4 капли на 20-30 квадратных метров: чем обработать квартиру от комаров?

Флакончик объёмом в 10 миллилитров – это почти 200 капель. Даже, если пользоваться им постоянно, хватит на несколько месяцев.