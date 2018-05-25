Можжевельник от клещей и другие натуральные репелленты для животных

Домашние питомцы летом страдают от насекомых. Есть много способов защиты – специальные ошейники, спреи, даже таблетки. Но всё это – «химия», которая может навредить старому или больному животному. Впрочем, даже для молодых и здоровых питомцев полезнее будет применять натуральные средства – эфирные масла.

Для собак и кошек можно использовать композицию, рецепт которой приведён здесь:

Комаров отпугнёт лаванда и гвоздика: делаем натуральные репелленты

Пропорции такие же, как для взрослого человека.

Репелленты для детей: защищаем от комаров при помощи эфирных масел

Татьяна Богданова, биолог, практикующий аромадиагност, консультант по эфирным маслам:

Раствор может быть как водный, так и масляной. Спреем нужно периодически обрызгивать, сильно встряхивая перед этим флакон, так как масла не растворяются в воде. Поэтому эффект мы получаем за счёт встряхивания и распыления. И бутылочка для него должна быть стеклянной, не пластиковой, которая вступает в реакцию с маслами. Масляную же комбинацию можно наносить, обмакнув в неё щётку и расчёсывая питомца против шерсти. Кроме того, собаке можно накапать смесь на ошейник.

Есть ещё одна композиция для животных.

Укусил комар: снимаем зуд эфирными маслами

Репеллент для животных:

1 ст. л. любого растительного масла;

5 капель гвоздики;

5 капель чайного дерева;

5 капель можжевельника

В частности, можжевельника боятся клещи.

Такую смесь также можно использовать и при расчёсывании, и наносить на ошейник.

4 капли на 20-30 квадратных метров: чем обработать квартиру от комаров?

Татьяна Богданова:

Не жалейте денег на покупку масел, выбирайте качественные, они дороже, но именно они будут эффективными.

В магазинах зачастую продают синтетические аромамасла, ищите фармакопейные (медицинского назначения) – именно они дадут нужный эффект.