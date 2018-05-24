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Вибромассажеры для похудения, утягивающие корсеты: в чём опасность таких способов достижения идеального тела?

24 мая 2018 14:47
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Изнуряющие тренировки и бесконечные часы в тренажерном зале. И все ради идеального тела. Зачем? Если можно абсолютно не напрягаясь и за более короткие сроки добиться нужного эффекта. Вибромассажеры и утягивающие корсеты – куда лучше невыносимых упражнений и назойливых инструкторов. И, как уверяют последние, это работает. Но не в пользу нашему организму. 

Виктория Дубовская, фитнес-инструктор:
Эффект точно есть и сама на себе это пробовала. И покупала вибромассажер, я помню эффект. Мышцы покалывали от вибромассажера, мне казалось, что я не качаю пресс, а у меня все работает. Это здорово, это интересно, но благо что я не покалечила себя и свою спину, к сожалению, это миф.  

Вибромассажеры для похудения, утягивающие корсеты: в чём опасность таких способов достижения идеального тела?-1

На удочку сладких рекламных обещаний когда-то попался и Андрей. 

Андрей Дубовский:
Мое первое знакомство было с утягивающими поясами, я его надевал под майку и прятал таким образом свой живот. На самом деле пользы от этого никакой нет, потому что просто выделяется лишняя влага и поднимается давление. Вибропояса немного другие. Они уже рекламно-маркетинговый продукт и они предназначены, в первую очередь, для тех, кто хотел бы выглядеть хорошо, но при этом не прикладывать никаких усилий. Как мы с вами понимаем, такого в жизни просто не бывает, это невозможно.

Вибромассажеры для похудения, утягивающие корсеты: в чём опасность таких способов достижения идеального тела?-4

Понимают, к сожалению, не все. 

Виктория Дубовская:
По средствам электрических импульсов люди получают какую-то минимальную нагрузку на брюшной отдел, думают, что это работает мышечный каркас. На самом деле он не укрепляется, он просто стимулируется, и это своего рода обман. 

Обманываться рады! В погоне за быстрыми результатами получают неутешительные.

Виктория Кочан, врач-невролог:
Сердечно-сосудистые заболевания, это проблемы по женской части, головные боли, обострение хронических заболеваний, это кровотечения, могут быть расстройства психики и это зависимость. Вибромассажоры это манипуляция, которая способствует ускорению мышц, до 50 раз в минуту. Поэтому такого рода манипуляция должна быть строго под наблюдением врача.

Вибромассажеры для похудения, утягивающие корсеты: в чём опасность таких способов достижения идеального тела?-7

Но людям в белах халатах сегодня доверяют меньше, чем глянцевым картинкам «90/60/90». И как тут устоишь, когда видишь такое. 

Спрятать свои неидеальные пропорции в корсет барышни пытаются и во время тренировок. За такой «обман зрения» можно поплатиться здоровьем.

Виктория Кочан:
Каркас не может быть постоянно в тонусе, мышцы должны быть расслаблены. Если постоянно женщина будет носить корсет это давит на внутренние органы, это опущение почек, это проблемы по женской части, это в будущем будет страдать весь позвоночник и в будущем у женщины могут быть проблемы с беременностью. 

Вибромассажеры для похудения, утягивающие корсеты: в чём опасность таких способов достижения идеального тела?-10

Как ни крути, а чтобы «выстругать» осиную талию, придется, в прямом смысле, попотеть. Ведь не зря говорят: физический труд облагораживает. 

Вибромассажеры для похудения, утягивающие корсеты: в чём опасность таких способов достижения идеального тела?-13

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