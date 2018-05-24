Вибромассажеры для похудения, утягивающие корсеты: в чём опасность таких способов достижения идеального тела?

Изнуряющие тренировки и бесконечные часы в тренажерном зале. И все ради идеального тела. Зачем? Если можно абсолютно не напрягаясь и за более короткие сроки добиться нужного эффекта. Вибромассажеры и утягивающие корсеты – куда лучше невыносимых упражнений и назойливых инструкторов. И, как уверяют последние, это работает. Но не в пользу нашему организму. Виктория Дубовская, фитнес-инструктор:

Эффект точно есть и сама на себе это пробовала. И покупала вибромассажер, я помню эффект. Мышцы покалывали от вибромассажера, мне казалось, что я не качаю пресс, а у меня все работает. Это здорово, это интересно, но благо что я не покалечила себя и свою спину, к сожалению, это миф.

На удочку сладких рекламных обещаний когда-то попался и Андрей. Андрей Дубовский:

Мое первое знакомство было с утягивающими поясами, я его надевал под майку и прятал таким образом свой живот. На самом деле пользы от этого никакой нет, потому что просто выделяется лишняя влага и поднимается давление. Вибропояса немного другие. Они уже рекламно-маркетинговый продукт и они предназначены, в первую очередь, для тех, кто хотел бы выглядеть хорошо, но при этом не прикладывать никаких усилий. Как мы с вами понимаем, такого в жизни просто не бывает, это невозможно.

Понимают, к сожалению, не все. Виктория Дубовская:

По средствам электрических импульсов люди получают какую-то минимальную нагрузку на брюшной отдел, думают, что это работает мышечный каркас. На самом деле он не укрепляется, он просто стимулируется, и это своего рода обман. Обманываться рады! В погоне за быстрыми результатами получают неутешительные. Виктория Кочан, врач-невролог:

Сердечно-сосудистые заболевания, это проблемы по женской части, головные боли, обострение хронических заболеваний, это кровотечения, могут быть расстройства психики и это зависимость. Вибромассажоры – это манипуляция, которая способствует ускорению мышц, до 50 раз в минуту. Поэтому такого рода манипуляция должна быть строго под наблюдением врача.

Но людям в белах халатах сегодня доверяют меньше, чем глянцевым картинкам «90/60/90». И как тут устоишь, когда видишь такое. Спрятать свои неидеальные пропорции в корсет барышни пытаются и во время тренировок. За такой «обман зрения» можно поплатиться здоровьем. Виктория Кочан:

Каркас не может быть постоянно в тонусе, мышцы должны быть расслаблены. Если постоянно женщина будет носить корсет – это давит на внутренние органы, это опущение почек, это проблемы по женской части, это в будущем будет страдать весь позвоночник и в будущем у женщины могут быть проблемы с беременностью.