Комаров отпугнёт лаванда и гвоздика: делаем натуральные репелленты

Пикник с друзьями, прогулка с собакой по лесу – при этом, кроме приятной компании, сопровождает нас и та, которой хотелось бы избежать: комары, мошки. Чтобы отпугнуть их, необязательно использовать химические препараты, предлагаем вам попробовать натуральные репелленты – эфирные масла.

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Татьяна Богданова, биолог, практикующий аромадиагност, консультант по эфирным маслам:

Самые распространённые и достаточно дешёвые варианты: цитронелла яванская, гвоздика, лаванда. Масла можно капельно наносить на панамку, кепку, ткань – на то, что сохранит аромат. Если, например, вы на пикнике сидите вечером у костра, можно надеть носочки и на них накапать масло из бутылочки.

Можно сделать спрей с эфирными маслами.

Наиболее эффективны комбинации масел.

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Татьяна Богданова:

Берём стеклянную бутылочку с распылителем. Объём – на 50 или 100 миллилитров, выбирайте, как удобнее для вас, чтобы носить в сумке. Но именно стеклянную тару, потому что эфирные масла входят в реакцию с пластиком. И эта реакция не очень хороша для кожи. Бывает, люди считают, что у них аллергия на эфирные масла. Но, возможно, они их разводили в неправильной посуде или в неправильной дозировке.

Репеллент для взрослых:

50 мл воды;

20-30 капель эфирных масел (по 10 капель цитронеллы, 5 капель чайного дерева, 5 капель гвоздики, 5 капель лаванды)

Этой смесью периодически обрызгиваем себя.

Важно: перед этим нужно сильно встряхнуть.

Ведь эфирные масла в воде не растворяются. И композиция будет эффективной именно за счёт встряхивания и того, что мы используем распылитель.

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Татьяна Богданова:

На кожу эфирные масла наносить не рекомендуется, потому что, несмотря на то, что это – натуральное средство, может быть раздражение. Тем не менее, допустимо наносить масла на открытые участки тела: щиколотки, запястья, шею. Для этого нужен эмульгатор – то, в чём мы растворим нужное нам масло.

В качестве эмульгатора можно использовать любое растительное масло: подсолнечное, зародышей пшеницы, виноградных или абрикосовых косточек. В столовой ложке такого масла растворяем в вышеприведённой пропорции комбинацию тех же масел: цитронеллы, чайного дерева, гвоздики, лаванды.

Татьяна Богданова:

Нужно, чтобы композиция настоялась – хотя бы, час. Чтобы масла «подружились», произошло их взаимодействие и усиление эффекта.

Такой смесью можно смазывать открытые участки.

Причём, даже детям. Однако, если им меньше 5 лет, лучше исключить из рецепта гвоздику – слишком сильное средство.

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Не жалейте денег на покупку масел, изучайте этикетки на них. Выбирайте качественные, фармакопейные (медицинского назначения) – они дороже, но именно они будут эффективными.