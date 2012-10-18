Рецепты успокаивающего и бодрящего чая, которые пили еще наши предки

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» этнограф Лариса Метлевская.

С чем вы к нам сегодня пожаловали?

Лариса Метлевская, этнограф:

Сегодня я пришла к вам с подарками. Такими, которые есть в белорусской культуре, народе. Есть такие напитки в народе, которые дарят человеку заряд бодрости и отличного настроения с самого утра. У белорусов есть традиционные напитки, которые они употребляют каждый день.

Это обычно напитки, которые делаются с яблок. И сейчас как раз время, когда можно заготавливать яблоки, самое главное – сушить их.

Когда человек заболевал, то употреблялись различные лекарственные травы. Каждая хозяйка знала набор простых растений, которые всегда росли рядом, ими всегда можно было воспользоваться.

Мне очень нравятся листья смородины. Мало кто знает, что листья яблони, сливы, вишни, облепихи имеют такие же лекарственные качества, как и плоды.

А есть ли какие-то чаи для голоса?

Лариса Метлевская:

Для голоса нужно не забывать про антисептики. Это мята, ромашка, малина.

Что мы сегодня попробуем приготовить?

Лариса Метлевская:

Я с 5 лет училась собирать лекарственные травы. Есть дом под Минском, который еще мой прадед построил и у меня есть грядки с лекарственными травами. Я принесла к вам в студию душицу и зверобой, есть еще малиновые веточки, которые еще и сейчас зеленые, и шиповник.

Если нам хочется успокоиться вечером, то мы завариваем мяту, про это все знают. И именно мята вместе с аптечной ромашкой помогают успокоиться.

А вот утром нам нужно себя как-то взбодрить. Для этого нам нужно взять поровну душицы, зверобоя, листья малины и 15-20 ягод шиповника. Все это нужно залить крутым кипятком. Чем больше настоится такой чай – тем лучше для нас, потому что растения отдадут весь букет лекарственных качеств.

На кружку воды всех ингредиентов потребуется по одной чайной ложке.