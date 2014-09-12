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Детская поликлиника № 20 Минска открылась 12 сентября после 2-летнего ремонта

12 сентября 2014 18:18
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Новости Беларуси. После двухлетней модернизации 12 сентября началась вторая жизнь 20-й детской поликлиники. Здание 1972 года постройки обновили, кабинеты оснастили современным диагностическим, физиотерапевтическим и лабораторным оборудованием.

Кроме того, дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата теперь смогут принимать гидромассажные ванны в кабинете водолечения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего на учете в 20-й детской поликлинике состоит более 16 тысяч юных минчан. Благодаря модернизации здесь смогут принимать до 500 пациентов за смену.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:
Уже стало доброй традицией накануне государственных праздников, накануне Дня города делать подарки, то есть сдавать в эксплуатацию социально значимые объекты для нашего населения.

Жительница Минска:
Сегодня праздник у всего микрорайона: и у мамочек, и у детишек. Поскольку открытие поликлиники – это праздник, с чем я вас и поздравляю.

# Поликлиники в Минске # Игорь Карпенко # Здоровье

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