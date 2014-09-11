Американские неонатологи проводят тренинг для брестских медиков по спасению жизни детей

Новости Беларуси. Шанс на жизнь. Брестские медики принимают американских неонатологов. Зарубежные педиатры приехали делиться опытом по спасению жизни маленьких пациентов.

По статистике, у каждого 10 малыша после появления на свет возникают проблемы с дыханием. Это может привести к необратим последствиям и даже летальному исходу.

Основной «козырь» американских коллег – реалистично выполненные муляжи младенцев, на которых врачи могут оттачивать практические навыки.

Светлана Шишляева, заведующая отделением новорожденных Брестского областного родильного дома:

Акцент на практически навыки. И это очень важно. Кроме того, у них очень хорошая база материальная. В том плане, вот эти, казалось бы, ничего не стоящие муляжи, которые доведены просто до таких точностей, где и крик издается для ребенка. И мы можем осуществить масочный ИВЛ, мы можем провести интубацию. Это же не ребенок, а это же муляж, и ты можешь не бояться ошибиться, можешь настойчиво идти к своей цели.

Исаак Фергюсон, координатор проекта «Первичная реанимация новорожденных» (США):

Это такой набор навыков, который сконцентрирован на то, чтобы помочь новорожденному дышать в первые минуты жизни после рождения. Очень многим новорожденным удается сохранить жизни благодаря этим навыкам.

Еще один очевидный «плюс» международного проекта – сертификаты, которые дают право врачам, прошедшим тренинг, в будущем самим проводить аналогичные занятия для своих коллег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.